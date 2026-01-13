PSG – PFC (0-1) : Paris crie au scandale arbitral !

L’élimination du PSG par le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France (0-1) a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Notamment en raison d’une polémique arbitrale.

Le choc a été brutal. Éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France par le Paris FC (0-1), le PSG a vécu une soirée cauchemardesque et inhabituelle. Battu par son voisin parisien, le champion de France sort par la petite porte et laisse derrière lui une immense frustration, nourrie par un scénario jugé injuste en interne. Au coup de sifflet final, la colère était palpable. Gonçalo Ramos n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports puis de France 3, ciblant directement l’attitude du PFC et l’arbitrage.

Ramos s’agace

Très agacé, l’attaquant portugais du PSG a livré une longue charge : « Notre équipe a joué son jeu. Bravo à eux, ils ont bien joué. Après, ils ont fait de l’antijeu et l’arbitre n’a rien fait, n’a rien dit, cela a été le cas du début à la fin. Ça ne devrait pas se produire comme ça : les arbitres sont là pour faire appliquer les règles et empêcher ça, on est là pour jouer. Et ce n’est pas très agréable de voir ça. Le calendrier n’est pas une excuse, on est une équipe de haut niveau. Il y a d’autres compétitions à gagner. »Quelques minutes plus tard, face aux caméras de France 3, Ramos a insisté, sans détour : « C’est un jour difficile, félicitations au Paris FC. On a essayé de jouer notre foot, ils ont essayé de perdre du temps, c’est la raison. Ils ont marqué et ont très bien défendu. On a eu des occasions de marquer, des frappes, ce n’était pas notre jour aujourd’hui. »

Luis Enrique s’incline

Un discours révélateur d’un PSG frustré, convaincu d’avoir dominé sans être récompensé. Pourtant, du côté de Luis Enrique, le ton était radicalement différent. L’entraîneur parisien a refusé toute polémique, préférant analyser la rencontre avec lucidité et calme. En conférence de presse, l’Espagnol a tenu un discours long et assumé : « Je pense que c’est très facile de définir ce match. C’était un match très compliqué, mais on a très bien joué. On a bien fait le boulot, on a dominé le match. Dans le foot, il faut marquer des buts, ils en ont marqué un, pas nous. C’est comme ça le football. Je suis heureux du collectif et des individualités. C’est injuste mais il faut l’accepter. Je souhaite le meilleur au PFC, mais je suis content de ce que j’ai vu. Un avertissement ? Si tu regardes le résultat peut-être. Pendant le match, on a été très supérieurs, mais tu dois savoir perdre. C’est ça le football. »