OM : Emerson Palmieri règle ses comptes après son faux départ

Annoncé proche d’un retour au Brésil durant le mercato estival, Emerson Palmieri assure n’avoir jamais demandé à quitter l’OM. Le latéral gauche reconnaît l’intérêt de Santos mais se dit heureux d’être resté à Marseille, où la ferveur populaire l’a profondément marqué.

Emerson dément avoir réclamé son départ

Emerson Palmieri a tenu à rétablir sa vérité. Alors que son avenir à l’OM a longtemps alimenté les rumeurs l’été dernier, le défenseur de 32 ans affirme n’avoir jamais sollicité un départ. Santos s’est bien manifesté et le joueur a laissé les deux clubs échanger, sans pour autant pousser pour retrouver le Brésil.

« Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais », insiste l’international italien dans un entretien accordé à La Provence. Après avoir discuté avec Bruno Genesio et la direction phocéenne, l’ancien Lyonnais a rapidement compris que Marseille comptait toujours sur lui. Une position suffisante pour mettre fin au dossier.

Le contexte familial avait pourtant renforcé l’hypothèse d’un transfert, notamment après une publication de son épouse sur Instagram évoquant sa déception de ne pas rentrer au pays. Emerson, dont le départ avorté avait fait parler, assure désormais que cet épisode appartient au passé.

La passion marseillaise a pesé

Le latéral gauche ne cache pas son attachement à Santos, sa ville natale et son club formateur. Mais après être également passé par West Ham, Chelsea, l’AS Rome ou encore l’OL, il place l’ambiance marseillaise à part. Son parcours complet est par ailleurs recensé sur sa fiche de joueur.

OM : faux départ, série de défaites, espoir pour la suite et passion des supporters, Emerson se confie. — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2108607962961047875

« Ici, c’est différent, je n’arrive pas à l’expliquer », confie-t-il au sujet de la ferveur olympienne. Soutenu par les supporters, Emerson se dit heureux de poursuivre l’aventure. Son discours est limpide : puisque le staff et les dirigeants souhaitaient le conserver, il n’avait aucune raison de forcer la porte.

Un avertissement adressé au groupe

Emerson ne s’est pas contenté d’évoquer son avenir. Le défenseur a également livré son analyse des difficultés sportives de l’OM. Il estime que l’équipe doit mieux anticiper les pertes de balle et rester plus vigilante lorsqu’elle attaque, notamment pour éviter de s’exposer aux contre-attaques.

Le mot d’ordre fixé par Bruno Genesio est clair : les Marseillais doivent afficher le même niveau de concentration pendant 90 minutes. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option à la disposition de l’OM, Emerson entend désormais se concentrer sur le terrain et aider le club à retrouver davantage de régularité.