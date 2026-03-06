Pronostic LOSC – Lorient : une victoire des Dogues pour mettre la pression sur l’OM ?

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 1 entre le LOSC et Lorient, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

En crise en début d’année, le LOSC a redressé la barre depuis quelques matchs, restant sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, et aborde avec davantage de confiance la réception ce dimanche (17h15) du FC Lorient, 10e au classement et auteur pour le moment d’une belle saison. Toujours cinquièmes, les Dogues pourraient, en cas de succès, accentuer la pression sur l’OM, troisième à trois points.

Ligue 1 – LOSC vs Lorient

Dimanche 8 mars 2026 · 21h05 · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : profiter de la dynamique positive

Les Lillois ont connu des semaines compliquées en début d’année, mais l’équipe de Bruno Genesio a su inverser la tendance grâce à un jeu plus cohérent et une attaque plus incisive. À domicile, le LOSC cherchera à exploiter sa solidité collective et sa maîtrise du jeu pour dicter le rythme du match.

Les Dogues devront s’appuyer sur une bonne organisation au milieu de terrain, limiter les pertes de balle et utiliser la vitesse de leurs attaquants pour surprendre la défense lorientaise. Le facteur Pierre-Mauroy pourrait également jouer un rôle clé, avec un public prêt à pousser l’équipe vers la victoire.

Lorient : confirmer la saison solide

Lorient aborde ce déplacement avec un bilan plus qu’honorable. Les Merlus comptent sur une équipe bien structurée, capable de jouer en transition et de profiter des erreurs adverses. Même en déplacement, ils chercheront à rester dangereux offensivement, en particulier sur les contres rapides et les coups de pied arrêtés.

Le club breton devra toutefois faire preuve de rigueur défensive et ne pas se laisser enfermer par le pressing lillois, surtout en début de rencontre, où les locaux pourraient imposer leur tempo.

Les confrontations récentes

Les derniers face-à-face entre les deux équipes confirment la supériorité de Lille, surtout à domicile. Lors de leur dernier duel, les Dogues s’étaient imposés de manière éclatante 7‑1, rappelant leur capacité à dominer Lorient quand ils sont en forme.

Sur les 10 dernières confrontations :

LOSC : 6 victoires

Lorient : 4 victoires

Nul : 0

Cette démonstration récente montre que Lorient peut être vulnérable face à un LOSC solide et motivé, et le contexte actuel, avec Lille en confiance, favorise nettement les Dogues.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Mandi, Ngoy, Perraud – André, Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Correia – Giroud.

Absents : Touré, Igamane, Caillard, Sahraoui, E. Mbappé (blessés).

Incertain : Alexsandro (blessé).

La compo probable de Lorient : Mvogo – Silva, Talbi, Yongwa – Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi – Makengo, Pagis – Dieng.

Absent : Leroy (blessé).

Incertains : Touré, Sanusi, Fadiga, Faye (reprise).

Les joueurs à suivre

Pour le LOSC

Nathan Ngoy : Défenseur central clé de Lille, Ngoy a été buteur lors des deux derniers matchs, montrant son impact non seulement en défense mais aussi offensivement sur coups de pied arrêtés. Sa lecture du jeu, sa solidité dans les duels et sa capacité à marquer dans des moments décisifs en font un joueur à surveiller attentivement.

Pour Lorient

Bamba Dieng : L’attaquant breton réalise une série impressionnante avec trois buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1. Rapide et technique, il est capable de déstabiliser les défenses adverses et pourrait se montrer décisif si Lorient veut contrecarrer les plans lillois.

Les tendances de cotes : Lille largement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire LOSC (1) Unibet 1,55 Stable Match nul (X) Unibet 4,00 Stable Victoire Lorient (2) Unibet 5,40 Stable

Probabilités implicites approximatives :

LOSC : 65 %

Nul : 25 %

Lorient : 19 %

Les bookmakers donnent un avantage très net à Lille, renforcé par leur forme actuelle, le contexte à domicile et leur dernière victoire écrasante 7‑1 contre Lorient. Lorient reste capable de surprendre, mais les Dogues apparaissent largement favoris pour ce match.

Notre pronostic pour LOSC – Lorient

Victoire de Lille : Les Dogues semblent mieux armés pour prendre les trois points, surtout à domicile.

: Les Dogues semblent mieux armés pour prendre les trois points, surtout à domicile. Les deux équipes marquent : Lorient possède assez d’armes offensives pour inquiéter Lille, mais la défense lilloise devrait limiter les dégâts.

Scores possibles :

2‑1 pour Lille : scénario le plus probable, Lille domine mais Lorient reste dangereux sur les contres.

: scénario le plus probable, Lille domine mais Lorient reste dangereux sur les contres. 1‑1 : si Lorient parvient à profiter de ses opportunités en contre.

: si Lorient parvient à profiter de ses opportunités en contre. 3‑1 pour Lille : si Lille impose un rythme élevé et concrétise toutes ses occasions.

Ce duel oppose un LOSC en confiance et ambitieux à un Lorient solide mais plus irrégulier. Le Stade Pierre-Mauroy devrait offrir un match rythmé, avec des occasions pour les deux équipes et un suspense jusqu’au coup de sifflet final.