À LA UNE DU 2 FéV 2026
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
[19:46]OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley
[19:31]ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 18:18
Roman Yaremchuk lors du match entre la France et l'Ukraine en novembre 2025.
L’OL vient d’officialiser le prêt avec option d’achat de l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk (30 ans) en provenance de l’Olympiakos.

Demande de Paulo Fonseca, l’arrivée de Roman Yaremchuk est officielle ! L’Olympique Lyonnais vient de l’annoncer sur les réseaux. L’attaquant ukrainien de 30 ans est prêté par l’Olympiakos moyennant 1,5 M€. Son contrat comporte une option d’achat de 5 M€. Avec son 1,91m, Yaremchuk devrait constituer un duo très complémentaire avec Endrick, qui brille déjà avec les Gones depuis son arrivée en provenance du Real Madrid, dès l’ouverture du mercato hivernal.

