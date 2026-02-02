L’OL vient d’officialiser le prêt avec option d’achat de l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk (30 ans) en provenance de l’Olympiakos.
Demande de Paulo Fonseca, l’arrivée de Roman Yaremchuk est officielle ! L’Olympique Lyonnais vient de l’annoncer sur les réseaux. L’attaquant ukrainien de 30 ans est prêté par l’Olympiakos moyennant 1,5 M€. Son contrat comporte une option d’achat de 5 M€. Avec son 1,91m, Yaremchuk devrait constituer un duo très complémentaire avec Endrick, qui brille déjà avec les Gones depuis son arrivée en provenance du Real Madrid, dès l’ouverture du mercato hivernal.