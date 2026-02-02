Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le jeune défenseur central Noham Kamara est bien prêté par le PSG à l’OL, et avec une option d’achat relativement faible qui permettra aux Gones de le recruter en fin de saison !

Comme annoncé plus tôt dans la journée, les négociations entre le PSG et l’OL ont abouti pour le prêt de Noham Kamara. On sait que les Gones tenaient absolument à inclure une option d’achat dans le contrat. Au départ, Paris s’y refusait car il compte sur son jeune défenseur central à l’avenir. Mais Luis Campos a fini par décéder. Et selon Fabrice Hawkins de RMC, il a presque fait un cadeaux à ses homologues lyonnais en fixant un montant relativement peu élevé : 7,5 M€ !

7,5 M€ d’option d’achat !

Certes, c’est une grosse somme pour un joueur de 19 ans, qui n’a fait qu’un seule apparition chez les professionnels, en Coupe de France. Mais l’autre façon de voir les choses, c’est que si Noham Kamara confirme ses promesses entre Rhône et Saône, ce ne sera finalement pas si élevé que ça. Et surtout, ce sera facile à lever pour l’OL en fin de saison, surtout s’il y a qualification pour la prochaine Champions League, comme c’est bien parti !

Le PSG, qui possède déjà plusieurs défenseurs centraux de haut niveau (Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez…) et qui envisage d’en recruter d’autres l’été prochain, se dit peut-être que le mieux est que Kamara explose à Lyon. Et qu’il sera toujours possible de le racheter dans quelques années…