À LA UNE DU 2 FéV 2026
[17:24]FC Nantes Mercato : coup de froid sur la poste Maamma (Watford)
[17:12]PSG Mercato : une signature improbable bouclée
[16:46]Stade Rennais Mercato : un ancien de l’ASSE arrive !
[16:30]OM Mercato : El Karouani, l’incroyable fake news
[16:07]PSG Mercato : c’est signé pour Kamara, un vrai cadeau à l’OL !
[15:53]FC Nantes Mercato : le LOSC a recruté une piste offensive des Canaris !
[15:41]OM : Murillo, le mercato, les supporters, Rennes… les annonces fortes de De Zerbi !
[15:30]FC Nantes : Kita et le Stade Rennais font front commun pour boucler le mercato !
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : c’est signé pour Kamara, un vrai cadeau à l’OL !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 16:07
💬 Commenter
Noham Kamara lors de son premier match chez les pros, contre Vendée en Coupe de France.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le jeune défenseur central Noham Kamara est bien prêté par le PSG à l’OL, et avec une option d’achat relativement faible qui permettra aux Gones de le recruter en fin de saison !

Comme annoncé plus tôt dans la journée, les négociations entre le PSG et l’OL ont abouti pour le prêt de Noham Kamara. On sait que les Gones tenaient absolument à inclure une option d’achat dans le contrat. Au départ, Paris s’y refusait car il compte sur son jeune défenseur central à l’avenir. Mais Luis Campos a fini par décéder. Et selon Fabrice Hawkins de RMC, il a presque fait un cadeaux à ses homologues lyonnais en fixant un montant relativement peu élevé : 7,5 M€ !

7,5 M€ d’option d’achat !

Certes, c’est une grosse somme pour un joueur de 19 ans, qui n’a fait qu’un seule apparition chez les professionnels, en Coupe de France. Mais l’autre façon de voir les choses, c’est que si Noham Kamara confirme ses promesses entre Rhône et Saône, ce ne sera finalement pas si élevé que ça. Et surtout, ce sera facile à lever pour l’OL en fin de saison, surtout s’il y a qualification pour la prochaine Champions League, comme c’est bien parti !

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le PSG, qui possède déjà plusieurs défenseurs centraux de haut niveau (Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez…) et qui envisage d’en recruter d’autres l’été prochain, se dit peut-être que le mieux est que Kamara explose à Lyon. Et qu’il sera toujours possible de le racheter dans quelques années…

PSGOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, PSG