PSG Mercato : Luis Enrique pousse pour une signature inattendue ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG ne devrait pas bouger pour signe rune recrue avant la fin du mercato hivernal, une prolongation n’est pas à exclure.

Cet hiver, Lee Kang-in a attiré les regards en Europe. L’Atlético Madrid avait manifesté un intérêt marqué pour le Sud-Coréen, mais l’attaquant a décliné l’offre, confirmant qu’il resterait au PSG. Une décision qui montre clairement son engagement envers le projet parisien et sa volonté de s’imposer dans l’effectif. De retour de blessure, Lee a déjà montré son impact en entrant de manière décisive face à Strasbourg, rappelant à tous son importance et son potentiel.

Le club parisien, qui ne souhaite pas se séparer d’un joueur de qualité à mi-saison, voit désormais en Lee un élément stratégique pour renforcer l’équipe sur cette seconde partie de championnat. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles offensifs le rendent indispensable à Luis Enrique, surtout dans un effectif en quête de régularité et de profondeur.

Lee bientôt prolongé par le PSG ?

Selon L’Équipe, la direction envisage même de prolonger le contrat de Lee, actuellement valable jusqu’au 30 juin 2028. Une initiative qui viserait à sécuriser l’avenir du Sud-Coréen et à récompenser ses progrès constants depuis son arrivée à Paris. Luis Enrique n’a pas caché son admiration pour son joueur : « Sa capacité à conserver le ballon sous pression et à participer efficacement aux phases offensives et défensives en fait un atout précieux pour notre projet. »

Au-delà des statistiques, Lee Kang-in représente également un signal fort pour le vestiaire. Son choix de rester malgré les sollicitations extérieures envoie un message de stabilité et d’ambition aux autres jeunes talents du PSG. À seulement 23 ans, il a déjà montré qu’il pouvait faire la différence dans des moments clés et qu’il avait la mentalité nécessaire pour s’imposer dans l’un des plus grands clubs du monde.

Avec cette décision et l’éventuelle prolongation, le PSG affirme qu’il compte sur Lee Kang-in comme pièce maîtresse de son projet à long terme. Les supporters parisiens peuvent donc s’attendre à voir la pépite coréenne briller de plus en plus sur le terrain, entre passes décisives, conservation du ballon et contributions décisives dans les grands rendez-vous. Le PSG mise sur lui, et Lee semble prêt à relever le défi.