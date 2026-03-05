Un ex du FC Nantes porte chance à un club de Ligue 1 !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La Coupe de France réserve toujours son lot de surprises… et certains joueurs semblent avoir une relation très particulière avec la compétition. C’est notamment le cas de Maxime Dupé.

Ancien gardien du FC Nantes et aujourd’hui joueur de l’OGC Nice, le portier français pourrait bien vivre une nouvelle épopée dans la coupe nationale. Déjà vainqueur du trophée en 2023 avec le Toulouse Football Club… face à Nantes, son club formateur, Dupé se rapproche désormais d’une nouvelle finale.

Un quart de finale complètement fou

Lors du quart de finale entre l’OGC Nice et le FC Lorient, Maxime Dupé n’était pas sur la pelouse. Le gardien niçois a suivi la rencontre depuis le banc, laissant la place à Yehvann Diouf dans les cages.

Mais le match a offert un scénario totalement renversant.

Après une rencontre accrochée conclue sur un score de parité, tout s’est joué lors d’une séance de tirs au but étouffante. Les joueurs de Lorient semblaient pourtant avoir fait le plus dur en menant 3 tirs au but à 1, se rapprochant sérieusement d’une qualification historique.

Mais les Niçois n’ont jamais lâché. Au fil des tentatives, la pression a changé de camp et les Merlus ont craqué dans les moments décisifs. Résultat : une remontée spectaculaire et une qualification arrachée au bout du suspense.

La célébration, la danse et la joie de Yehvann Diouf 🇸🇳 𝗤𝗨𝗜 𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘́ 𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷… après une séance de péno folle. ❤️🖤



2 BALLES DE MATCH MANQUÉES PAR LORIENT. 😱❌pic.twitter.com/f8prMQWO9V — Actu Foot (@ActuFoot_) March 4, 2026

Maxime Dupé, le porte-bonheur de la Coupe ?

Même sans entrer en jeu, Maxime Dupé continue d’écrire une histoire particulière avec la Coupe de France.

En 2023, le gardien avait déjà soulevé le trophée avec le Toulouse Football Club après une finale remportée face au FC Nantes, le club où il a été formé.

Deux ans plus tard, il se retrouve encore dans le dernier carré de la compétition. Une trajectoire qui commence à faire parler, certains supporters n’hésitant plus à le considérer comme un véritable porte-bonheur dans cette coupe.

Une nouvelle finale en ligne de mire

Grâce à cette qualification, l’OGC Nice peut désormais rêver d’une finale au Stade de France.

Et même si Maxime Dupé n’est pas toujours titulaire, sa présence dans le groupe pourrait encore porter chance aux Aiglons dans la compétition.

Une chose est sûre : si Nice parvient à aller au bout, l’ancien gardien du FC Nantes pourrait bien ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès… et confirmer son incroyable lien avec la Coupe de France.