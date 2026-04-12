RC Lens : 3 Sang et Or ont improvisé un petit match avec des enfants ce dimanche ! (vidéo)

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C’est le genre de moment qui rappelle pourquoi le football est universel. Ce dimanche, trois joueurs du RC Lens ont partagé un instant unique avec des enfants… en plein match improvisé.

Une scène inattendue qui fait fondre les supporters

La scène a de quoi faire sourire.

Dans la région lensoise, alors qu’un simple match amateur se déroulait tranquillement, les spectateurs ont eu une surprise totalement inattendue : trois joueurs du RC Lens ont décidé de rejoindre les enfants… pour taper le ballon avec eux.

Un moment spontané, capturé et partagé sur les réseaux sociaux par le compte Captemedia sur X :

« Tu vas voir un match de foot amateur le dimanche, et tu te retrouves à taper un foot avec 3 joueurs du RC Lens… On adore ! »

Sangaré, Fofana et Sylla au cœur du moment

Les trois joueurs en question ?

Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla.

Sans mise en scène, sans communication officielle, les trois Lensois ont simplement partagé un moment de football avec les enfants présents.

Pas de pression, pas d’enjeu… juste du plaisir.

Et c’est précisément ce qui rend cette séquence aussi forte.

Dans un football moderne souvent critiqué pour son côté business, ce type d’image fait du bien.

Voir des joueurs professionnels se mêler à des amateurs, rire, jouer et partager un moment simple rappelle l’essence même du sport : le plaisir et le partage.

Pour les enfants présents, difficile d’imaginer meilleur souvenir.

Une image forte pour le RC Lens

Ce genre d’initiative, même spontanée, renforce encore un peu plus l’image du RC Lens.

Un club déjà réputé pour sa proximité avec ses supporters et son identité populaire.

Et au-delà du buzz, ce moment illustre parfaitement l’ADN lensois : accessible, humain et passionné.