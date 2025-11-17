LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier

Avec la blessure d’Alexsandro, le LOSC pourrait bien passer à l’action cet hiver pour se renforcer en défense centrale.

À l’approche du mercato hivernal, le LOSC entend accélérer sur un dossier. La direction lilloise ne veut rien laisser au hasard : alors que la bataille sur le marché des jeunes talents fait rage, Lille place déjà ses pions et identifie Ismaël Baouf comme dossier prioritaire, comme le rapporte Ekrem Konur. Ce défenseur polyvalent, fraîchement débarqué aux Pays-Bas, attise la convoitise de plusieurs géants européens. Coup d’audace ou anticipation gagnante ? Le suspense grandit autour de ce dossier chaud, où rapidité et flair pourraient bien faire la différence.

Le LOSC déjà à l’œuvre pour dynamiser son effectif

La direction sportive du LOSC n’entend pas attendre la dernière minute pour muscler ses lignes défensives cet hiver. Objectif : l’atout jeunesse, avec l’arrivée programmée d’un renfort capable d’impacter tout de suite. Dans cette optique, Lille cible particulièrement des profils à forte marge de progression, capables de franchir un cap dès la phase retour du championnat. L’intérêt marqué pour Ismaël Baouf illustre ce virage stratégique, symbole d’une anticipation poussée sur le marché. Pour approfondir les ambitions lilloises et les jeunes marocains qui montent, à l’image du buteur lillois Hamza Igamane.

Il faut aussi rappeler que le LOSC est actuellement privé de son taulier Alexsandro, qui devait initialement être opéré le 13 novembre. Cependant, et c’est une information dévoilée par Le Petit Lillois, il a finalement renoncé à l’intervention chirurgicale pour opter pour un traitement conservateur, espérant ainsi un retour plus rapide en vue de la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil.

Ismaël Baouf, un jeune talent au centre des attentions

Né en 2006, international marocain U20, Ismaël Baouf s’impose déjà comme une valeur montante de la deuxième division néerlandaise avec le SC Cambuur Leeuwarden. Puissant, mobile et précieux dans l’axe comme sur le flanc droit, il affiche une maturité rare pour son âge : titularisé à plus de 50% cette saison, il a inscrit deux buts en huit rencontres, sans la moindre biscotte. Sa progression en club, comme en sélection, lui offre une réputation grandissante sur le marché des espoirs défensifs.

Duel européen : qui veut attirer Baouf ?

L’ascension fulgurante d’Ismaël Baouf ne laisse pas les grands clubs indifférents. Dès cet hiver, la lutte s’annonce féroce pour convaincre ce défenseur, dont la valeur marchande grimpe à vue d’œil. Voici les clubs actuellement sur la piste :

LOSC Lille

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Feyenoord

PSV Eindhoven

AZ Alkmaar

Club Brugge

Bologne

Cette compétition transfrontalière ajoute du piquant à cette affaire : entre l’attrait pour les talents précoces et la promesse d’un futur leader défensif, la marge d’erreur est quasi nulle. Un argument supplémentaire qui entretient l’incertitude sur l’issue du dossier.

Un possible transfert dès janvier : quels enjeux pour le LOSC ?

Un éventuel recrutement d’Ismaël Baouf dès le prochain mercato pourrait transformer la dynamique lilloise dans la deuxième partie de la saison. Polyvalent, performant et doté d’un rare sens du placement, il pourrait être un nouvel atout précieux, mais également anticiper une nouvelle vague de plus-values sportives et financières. Pour les fans et les observateurs, l’avenir du jeune défenseur s’annonce comme l’une des intrigues centrales du mercato.

Le suspense persiste : Lille saura-t-il devancer la concurrence internationale et séduire cette pépite marocaine ? L’épilogue s’écrira dans les prochains mois.