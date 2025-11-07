LOSC : énorme coup dur, Genesio perd un taulier pour un bon bout de temps

Absent depuis bientôt deux mois maintenant, Alexsandro n’est pas prêt de revenir sous le maillot du LOSC.

Absent depuis plusieurs semaines après une blessure au quadriceps contre Toulouse en septembre dernier, Alexsandro, taulier de la défense du LOSC, était espéré d’ici peu par Bruno Genesio. Mais le Brésilien a rechuté et va passer sur le billard. C’est ce que vient d’annoncer le club nordiste ce vendredi soir.

Une durée d’indisponibilité à déterminer

« Éloigné des terrains depuis le 14 septembre dernier et une sortie prématurée lors de la rencontre LOSC-Toulouse FC (2-1), le LOSC annonce que son défenseur international brésilien, Alexsandro, subira, dans les prochains jours, une intervention chirurgicale au niveau du quadriceps droit. La durée de son indisponibilité sera établie à l’issue de l’opération. Le club souhaite à son joueur un bon rétablissement et espère le revoir très vite sur les terrains », a annoncé le LOSC.

Si la durée d’indisponibilité reste donc encore à déterminer, il faudra encore attendre un bon bout de temps avant que Bruno Genesio ne retrouve son roc défensif.