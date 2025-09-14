Avec quelques joueurs absents et la blessure d’Alexsandro, le LOSC n’a pas vécu un match tranquille face à Toulouse malgré la victoire. Après la rencontre, Bruno Genesio a donné des nouvelles.

La victoire acquise face à Toulouse (2-1) samedi n’a pas été sans contrepartie pour le LOSC. Si les Dogues ont décroché trois points précieux, Bruno Genesio a vu son plan de bataille fragilisé par une série d’absences et surtout par la blessure d’Alexsandro, contraint de quitter le terrain avant la pause.

La tuile pour Alexsandro

Déjà fragilisé par une trêve internationale exigeante, avec un déplacement en Bolivie et un match disputé à plus de 4000 mètres d’altitude, le défenseur brésilien a fini par céder physiquement. « Il a ressenti une craquée sur le haut de la cuisse, tout près du psoas, sur une passe », expliquait Genesio après la rencontre. « Maintenant, tant que les examens ne sont pas faits, il est impossible de vous donner la gravité de sa blessure. Je n’en sais absolument rien. Il fera un examen demain, il en saura peut-être un peu plus. »

L’entraîneur nordiste reconnaissait redouter ce scénario : « Je redoutais ça, vu les conditions du voyage et du match qu’il a disputé en Bolivie. Mais malheureusement, on n’avait pas beaucoup d’autres solutions pour ne pas le faire débuter puisque Thomas (Meunier) étant absent, je devais décaler Aïssa (Mandi) sur le côté. Chancel (Mbemba) n’a pas joué depuis un bon moment. C’est comme ça, ça fait partie des épreuves qu’on doit surmonter dans une saison. J’espère que ça ne sera pas grave parce que c’est un joueur important. Il a fait une très bonne entame de match avant sa blessure. J’espère que l’examen de demain donnera des bonnes nouvelles. »

Marius Broholm écarté par choix

Autre mauvaise surprise : trois joueurs n’ont pas figuré dans le groupe retenu face au Téfécé, une absence révélée seulement une heure avant le coup d’envoi. Hakon Haraldsson, déjà sollicité avec sa sélection, a dû renoncer : « Hakon a ressenti une gêne à la hanche après le match contre l’équipe de France. On pensait qu’il allait pouvoir au moins être dans le groupe. Malheureusement, on a pris la décision de le préserver. Je pense qu’il sera présent pour le derby la semaine prochaine », a rassuré Genesio.

Pour Ugo Raghouber, la prudence était également de mise : « Ugo a aussi, suite à son intervention, ressenti une petite gêne qui est a priori normale dans la suite de cette blessure (au pubis), mais il n’était pas à 100%. C’est la raison pour laquelle il n’était pas dans le groupe », a regretté le coach. Enfin, Marius Broholm a été écarté par choix : « C’est un choix. À partir du moment où j’avais déjà Matias (Fernandez-Pardo) et Ethan (Mbappé) sur le côté droit, puis Félix (Correia) et Osame (Sahraoui) sur le côté gauche, il n’y avait pas forcément besoin d’avoir un joueur de côté supplémentaire dans le groupe. »

Si le LOSC dispose d’un réservoir conséquent, Genesio rappelle que la concurrence sera rude et que chaque absence ou méforme peut bouleverser ses équilibres. Le message est clair : seuls les plus constants pourront saisir leur chance dans une saison où les coups durs ne manqueront pas.

Tous propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.