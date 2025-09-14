Ce dimanche, le LOSC s’est adjugé une victoire sur le gong face au TFC, pour la 4e journée de Ligue 1 (2-1).

Dans ce duel entre le LOSC et Toulouse, la première occasion réelle survenait à la 32e. Giroud se retrouvait libre au second poteau suite à un centre aérien de Mandi, mais sa tête manquait de précision et passait au-dessus du cadre. Quelques minutes plus tard, juste avant la mi-temps, Mukau héritait d’une occasion idéale au point de penalty après un centre précis de Perraud. Malheureusement, sa tentative au pied droit s’envolait au-dessus du but, malgré les efforts du LOSC pour profiter de leur supériorité numérique temporaire.

Dès la reprise, Lille continuait à mettre la pression. Giroud sollicitait Restes dès la 47ᵉ minute, reprenant de près un centre rasant de Perraud, mais le portier repoussait fermement le ballon d’une main droite. Toulouse répliquait cependant, et à la 50ᵉ minute, Magri profitait d’un centre de Gboho et d’une tête renversée de Cresswell qui touchait la transversale pour ouvrir le score de près.

Quelques minutes plus tard, ce même Magri tentait un geste spectaculaire. Il récupérait le ballon au milieu de terrain et, voyant Özer avancé, osait un lob de 45 mètres. Le ballon passait au-dessus du gardien mais terminait légèrement à gauche de la cible, laissant Lille respirer. Mais, à la 63ᵉ, Lille pensait égaliser par Fernandez-Pardo, mais le but était annulé pour hors-jeu.

Une fin de match totalement folle

La pression toulousaine se faisait encore sentir à la 72ᵉ minute, avec une frappe rasante de 20 mètres de Dönnum obligeant Özer à détourner en corner. La situation se compliquait pour Toulouse à la 79ᵉ minute. Le VAR signalait un contact entre Vosah et André, et après visionnage, l’arbitre décidait d’expulser Vosah pour un geste involontaire mais dangereux sur le genou d’André. Toulouse se retrouvait donc à dix.

Quelques minutes plus tard, l’arbitre consultait à nouveau le VAR pour une main de Nicolaisen dans sa surface, qui déviait le ballon du flanc droit avant de se tourner face à Igamane. La main était confirmée, et Lille obtenait un penalty à la 87ᵉ minute. Bentaleb s’élançait pour tirer le penalty. Il glissait le ballon au sol, Restes plongeait sur sa gauche mais était battu, et Lille égalisait dans cette fin de match.

Mais le suspense n’était pas terminé. À la 98e, André lançait Sahraoui sur le côté gauche de la surface adverse pour un centre lobé. Ethan Mbappé était servi au second poteau et plaçait sa volée du gauche au fond des filets de Restes. Lille prenait alors l’avantage sur le fil, pour ainsi reprendre provisoirement la place de leader (10 points), à une semaine du derby du Nord face au RC Lens.