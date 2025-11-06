Ce jeudi soir, le LOSC a enchaîné une nouvelle défaite en Ligue Europa, cette fois sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (1-0).

En Serbie, le LOSC voulait se reprendre en Ligue Europa. Mais dès les premières minutes, Berke Özer était déjà sollicité. Sur le premier corner frappé à gauche par Elsnik, il réalisait une double parade tranchante, puis s’imposait sur sa droite face à la reprise de la tête de Marko Arnautovic et à la volée de Rade Krunic.

À la 17ᵉ minute, Hamza Igamane avait une belle occasion pour Lille. Il réussissait un bel enchaînement à gauche de la surface avec une aile de pigeon avant de tenter une frappe croisée du pied droit en extension, mais le ballon sortait de peu sur la droite après une passe de Calvin Verdonk. À la 44ᵉ, Igamane frappait de nouveau. Sur une passe de Nabil Bentaleb, il envoyait un tir cadré et flottant du pied droit que Matheus Magalhaes intervenait difficilement au sol et en deux temps sur sa droite.

Berke Özer fautif

Et dès la reprise, Lille se faisait peur. Suite à un corner frappé à gauche par les Serbes, Franklin Tebo Uchenna trouvait le poteau gauche sur sa volée du pied droit. Peu après l’heure de jeu, Hamza Igamane tentait encore sa chance. Sur une bonne passe de Marius Broholm, il crochetait et éliminait deux joueurs dans la surface pour armer du pied droit, mais Matheus Magalhaes répondait encore présent.

À la 72ᵉ, Belgrade pensait ouvrir le score, mais Vasilije Kostov voyait son but refusé. Son tir du pied gauche avait terminé au fond des filets, mais l’arbitre annulait pour une position de hors-jeu du passeur. Un avertissement sans frais, même si à la 83e, Berke Özer se rendait coupable d’une sortie non maîtrisée et concédait un penalty en faveur de l’Étoile Rouge. C’est Marko Arnautovic qui transformait proprement du pied droit, même si Özer, spécialiste de l’exercice, était parti du bon côté sur sa droite.

À la 90e, les Dogues passaient près de l’égalisation, lorsque Matheus Magalhaes réussissait une double parade sur la tête d’Olivier Giroud, avant de détourner sur sa transversale la reprise du pied gauche d’Ayyoub Bouaddi. Une soirée compliquée jusqu’au bout pour les Dogues.

Après sa défaite contre le PAOK, le LOSC s’incline de nouveau en Ligue Europa, et laisse à Belgrade sa première victoire dans la compétition cette saison. En attendant les autres matchs de la 4e journée, Lille est 15e au classement.