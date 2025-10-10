Rien ne semble sourire à Ben Old ces dernières semaines. Écarté de la rotation à l’AS Saint-Étienne, l’ailier néo-zélandais peine également à trouver du temps de jeu avec sa sélection nationale.

En difficulté avec les Verts comme avec les All Whites

Alors qu’il espérait profiter de la trêve internationale pour retrouver la confiance, Ben Old n’a pas su inverser la tendance. Hier soir, la Nouvelle-Zélande s’est inclinée 1-0 face à la Pologne à Chorzów. Entré en jeu à la 72e minute, le Stéphanois n’a pas eu l’occasion de peser sur la rencontre.

Un nouveau coup dur pour le jeune ailier, qui vit une période compliquée depuis plusieurs semaines. Peu utilisé par Eirik Horneland à Saint-Étienne, il ne parvient pas à s’imposer durablement dans le onze, malgré quelques apparitions prometteuses en début de saison.

Une dernière chance contre la Norvège ?

Prochain rendez-vous pour la Nouvelle-Zélande : mardi 14 octobre à 18h00 à Oslo, face à la Norvège, le pays natal de son entraîneur stéphanois. Un clin d’œil du destin ? Peut-être l’occasion pour Ben Old de marquer les esprits et de rappeler qu’il mérite davantage sa chance dans le Forez.

Une concurrence féroce à l’ASSE

À Saint-Étienne, la concurrence fait rage sur les ailes. Avec des joueurs comme Davitashvili, Cardona ou encore Boakye, Horneland dispose d’un secteur offensif bien fourni. Une situation qui laisse peu d’espace à Old, pourtant apprécié pour sa vitesse et sa capacité à provoquer.

Le jeune Kiwi devra sans doute frapper fort dès son retour de sélection s’il veut retrouver une place dans le groupe stéphanois. En attendant, le cauchemar continue… mais rien n’est encore perdu.