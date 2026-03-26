La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans le viseur du PSG et du Real Madrid au mercato, Michael Olise (24 ans) n’a doublement aucune chance de quitter le Bayern Munich.

Michael Olise fait tourner toutes les têtes en Europe. PSG, Real Madrid et même Liverpool suivent le joueur de près, mais ils se frottent à un mur infranchissable. Les dirigeants du Bayern Munich ont pris la décision de verrouiller leur joueur à double tour, ne laissant aucune marge de négociation cet été.

« Nous n’y pensons même pas »

Selon Bild, Liverpool était prêt à poser 200 millions d’euros, la plus grosse offre connue pour le joueur à ce jour. Une somme astronomique qui montre l’attractivité du milieu offensif anglais, mais qui n’a aucune chance d’influencer le Bayern Munich. Le club considère Olise comme un élément central de son projet et entend le conserver pour les prochaines années.

Max Eberl, directeur sportif du Rekordmeister, a été très clair sur la situation : « Nous n’y pensons même pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’un joueur de haut niveau peut espérer. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins. »

Olise vers une prolongation au Bayern ?

Le Bayern ne se contente pas de fermer la porte aux offres, il prévoit déjà une prolongation de contrat pour Olise. Cette opération vise à renforcer la stabilité du club et à envoyer un message clair aux autres clubs européens : même les clubs les plus riches ne pourront pas faire plier le Bayern Munich.

Sur X, le journaliste Sébastien Vidal confirme la stratégie du Bayern : « On me confirme en interne : le Bayern ne discutera avec personne pour Michael Olise cet été. Real, PSG… tous peuvent tenter, la porte est fermée. Mieux encore, le club travaille déjà sur une prolongation pour bétonner son avenir. »

Pour les prétendants, le message est clair : aucune négociation n’est envisageable, et toutes les discussions devront attendre un futur éloigné ou un changement de stratégie du Bayern. Dans l’immédiat, Olise reste intransférable, et le PSG comme le Real Madrid devront revoir leurs plans pour le mercato.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League