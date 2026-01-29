À LA UNE DU 29 JAN 2026
[23:05]Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud
[22:45]FC Nantes : c’est officiel, une énorme mauvaise nouvelle plombe l’opération maintien
[22:15]OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !
[21:57]PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton
[21:30]Real Madrid : l’avenir d’Arbeloa est réglé, un clan se forme déjà contre lui
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
[20:10]RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 20:10
💬 Commenter
Goduine Koyalipou, attaquant du RC Lens.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Ce jeudi soir, le RC Lens a officialisé le retour de prêt de Goduine Koyalipou… qui file à Angers SCO dans ces derniers jours de mercato.

Le Racing Club de Lens a annoncé ce jeudi un changement de club pour l’attaquant Goduine Koyalipou, en accord avec Levante UD et Angers SCO.

Après un début de saison contrasté en Espagne, où il était prêté par le RC Lens au Levante UD, le club valencien a décidé de mettre un terme anticipé à sa période de prêt. L’international centrafricain n’a que très peu joué, accumulant seulement quelques apparitions avec l’équipe première depuis le début de la saison 2025‑2026 (14 matchs, 2 buts).

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un prêt sans option

De retour à Lens, Koyalipou ne passera pas longtemps par l’Artois : il rejoint Angers SCO sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Ce transfert s’inscrit dans une volonté du SCO d’ajuster son secteur offensif en cette seconde moitié d’exercice, alors que plusieurs départs sont en discussion dans l’effectif angevin.

Agé de 25 ans et formé notamment au Chamois niortais, Koyalipou avait rejoint Lens en janvier 2025 en provenance du CSKA Sofia, après une carrière oscillant entre France, Suisse, Belgique et Espagne. En 15 matchs avec le RCL, il aura marqué 4 buts.

Cette arrivée à Angers doit permettre à Koyalipou de relancer sa saison après une passe difficile en Liga, mais surtout de gagner du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît bien. À Angers, il retrouvera un championnat exigeant, idéal pour reprendre confiance et démontrer toute l’étendue de son potentiel offensif.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot