RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée

Ce jeudi soir, le RC Lens a officialisé le retour de prêt de Goduine Koyalipou… qui file à Angers SCO dans ces derniers jours de mercato.

Le Racing Club de Lens a annoncé ce jeudi un changement de club pour l’attaquant Goduine Koyalipou, en accord avec Levante UD et Angers SCO.

Après un début de saison contrasté en Espagne, où il était prêté par le RC Lens au Levante UD, le club valencien a décidé de mettre un terme anticipé à sa période de prêt. L’international centrafricain n’a que très peu joué, accumulant seulement quelques apparitions avec l’équipe première depuis le début de la saison 2025‑2026 (14 matchs, 2 buts).

Un prêt sans option

De retour à Lens, Koyalipou ne passera pas longtemps par l’Artois : il rejoint Angers SCO sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Ce transfert s’inscrit dans une volonté du SCO d’ajuster son secteur offensif en cette seconde moitié d’exercice, alors que plusieurs départs sont en discussion dans l’effectif angevin.

Agé de 25 ans et formé notamment au Chamois niortais, Koyalipou avait rejoint Lens en janvier 2025 en provenance du CSKA Sofia, après une carrière oscillant entre France, Suisse, Belgique et Espagne. En 15 matchs avec le RCL, il aura marqué 4 buts.

Cette arrivée à Angers doit permettre à Koyalipou de relancer sa saison après une passe difficile en Liga, mais surtout de gagner du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît bien. À Angers, il retrouvera un championnat exigeant, idéal pour reprendre confiance et démontrer toute l’étendue de son potentiel offensif.