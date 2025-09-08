L’ancien ailier de l’OM est prêté par Fenerbahçe a l’un de ses grands rivaux…

La cote de Cengiz Under ne fait que baisser depuis son départ de l’OM. L’ailier n’a pas brillé au Fenerbahçe depuis son retour en Turquie, au point d’être prêté en MLS la saison passée.

Direction Besiktas pour l’ancien ailier de l’OM

Au Los Angeles FC, Under a inscrit 2 buts en 12 matches. Et de retour au « Fener », il vient d’être prêté ce lundi à Besiktas, grand rival du club stambouliote avec Galatasaray. Un geste fort, qui montre bien à quel point son club ne croit plus en lui. « Notre club a conclu un accord avec Beşiktaş pour le prêt de notre joueur Cengiz Ünder, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons une saison sans blessure », a indiqué le vice-champion de Süper Lig dans un communiqué.