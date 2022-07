Stade Rennais

Propriété du milliardaire François Pinault, le Stade Rennais a gagné en ambition depuis sa victoire en Coupe de France en 2019. Le premier trophée du club depuis 1971. Désormais présidé par Olivier Cloarec, avec Florian Maurice en directeur sportif et Bruno Genesio sur le banc de touche, le club breton a terminé la saison en 4e position et s'est qualifié pour la Ligue Europa.



