ASSE - Mercato : Ryad Boudebouz vers le Qatar ?

L'information n'en est pas encore une. Mais en matière de mercato, place, souvent, à des rumeurs, puis à des transferts qui parfois se concrétisent. Au sujet de Ryad Boudebouz, arrivé à l'ASSE il y a plus d'un an, en lieu et place de Rémy Cabella, la seule vérité du moment est qu'il n'entre pas (ou plus) dans les plans de son entraîneur, Claude Puel.

Et que l'Algérien pourrait donc être tenté de rebondir ailleurs. Si l'on se fie au compte twitter, Staddoha, Boudebouz pourrait arriver au Qatar ! Pas de plus amples informations, ni de club évoqué. Boudebouz, pour rappel, est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2022. Lors de la première journée de Ligue 1, contre Lorient (2-0), le milieu de terrain ne figurait pas dans le groupe de Claude Puel.