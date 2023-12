OM – Le bilan de Denis Balbir : « Pas une demi-saison sans vivre des trucs improbables »

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« A l’OM, il ne se passe pas une demi-saison sans que l’on vive des choses improbables. L’an dernier, à la même époque, on peinait à digérer l’élimination en Ligue des Champions sous Igor Tudor. En ce début de saison, on a encore vécu un concentré d’émotions : élimination précoce en C1, passage express de Marcelino, arrivée de Gattuso, défaite cruelle à Brighton…

A Marseille, Gennaro Gattuso a amené sa gniaque, son exigence et sa bonne volonté mais ce n’est pas toujours suffisant pour tenir la barre dans ce club profondément instable. A l’OM, il a un bon effectif mais avec des manques, avec des joueurs sur courant alternatif comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Ismaïla Sarr. Certains départs n’ont pas non plus été compensés (Ünder, Sanchez). Cela manque d’un guide même Aubame l’a parfois été sur certains matchs.

« Le sentiment que l’OM rate beaucoup beaucoup de virage »

Marseille n’est pas largué en Ligue 1 et a encore sa chance en Ligue Europa mais on a le sentiment qu’il rate beaucoup de virages. A l’OM, ce sont aujourd’hui les détails qui ont la différence. Gennaro Gattuso est malgré tout en train de parvenir à un certain équilibre. Après avoir connu un énorme passage à vide, l’OM est parvenu à recoller au peloton des Européens et aux ambitions qui sont les siennes. Ce club a encore son coup à jouer sur la deuxième partie de saison ».

