Juventus, FC Barcelone : les exploits de Ronaldo ont occulté ceux de Messi

Cristiano Ronaldo qui dépasse Puskas au classement des meilleurs buteurs de l'histoire. Puis Pelé. Puis Romario. Et qui lorgne désormais le Tchèque Jozef Bican et ses 805 buts, quand bien même certains historiens essayent de relever le total de ce dernier ainsi que du roi Pelé. Si le Portugais maintient son rythme actuel d'un but par match, lui qui en est à 785 devrait être couronné meilleur scoreur de tous les temps avant la fin de la saison. Et si finalement tous les buts de Bican sont comptabilisés, les médias italiens ont calculé qu'il lui faudrait attendre les fêtes de fin d'année. En tout cas, sauf accident, en 2020, CR7 deviendra l'attaquant le plus prolifique de l'histoire.

29 buts et 2 ans les séparent

Mais France Football rappelle dans son édition de la semaine que Lionel Messi n'est pas loin du tout. Il en est à 756 buts, soit 29 de moins seulement que Cristiano Ronaldo. Et trois ans de moins dans les jambes. Lui aussi a doublé Ferenc Puskas fin janvier. Dans 11 réalisations, il rejoindra Pelé (767) et dans 16 Romario (772). Comme pour le Portugais, vu son rythme hallucinant du moment, ça devrait être bouclé d'ici la fin de la saison.

L'hebdomadaire voit les deux génies trôner très prochainement tout en haut du classement mondial des buteurs. Mais restera alors à connaître leur rang. Parce que 29 buts de différence entre les deux, c'est l'équivalent d'une saison ratée. Sachant que le Portugais a deux ans de plus que l'Argentin, ce dernier pourrait faire de la place de numéro un des canonniers son objectif ultime pour sa fin de carrière.