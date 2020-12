OL : Jérome Rothen a trouvé sa nouvelle cible, Rudi Garcia prend cher

A chaque semaine sa nouvelle tête de turc. Et Jérôme Rothen, qui travaille sur la radio du buzz permanent (RMC), a cette fois trouvé une nouvelle cible : Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL. En cause, et on vous rassure, pas le sportif. Et encore moins les résultats récents du club lyonnais, par ailleurs excellents.

Non, ce qui gêne Rothen, tenez-vous bien, c'est le discoure de Garcia. Ou du moins ce qu'il ne dit pas. En somme, un manque d'ambition qui agace l'ancien du Paris Saint-Germain. Extrait.

"J’ai du mal avec ce discours d’entraîneur où il demande à ses joueurs de cacher l’objectif. Quand tu fais une compétition, t’as envie que ton équipe gagne, non ? Tu ne commences pas un championnat pour être huitième à ce que je sache. Ce n’est pas parce que tu annonces tes ambitions qu’on va dire que tu manques d’humilité. Au contraire. C’est à travers ce genre d’entraîneurs qu’on a des interviews de joueurs de merde”.