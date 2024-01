Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre, Matic tout proche de l’OL !

Coup de tonnerre pour Nemanja Matic ! Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts, annonce que l’OL est plus proche que jamais de recruter le milieu de terrain serbe du Stade Rennais Nemanja Matic. La dernière approche de Besiktas n’ayant pas été fructueuse, les Gones se seraient replacés avec efficacité et devraient boucler son arrivée.

Un contrat de deux ans et demi serait déjà prêt à être signé dans le Rhône. Nicolo Schira confirme cette opération inattendue, en forme de soulagement pour le joueur de 35 ans, pour qui l’OL a toujours été le premier choix cet hiver.

#Calciomercato | @OL in chiusura per Matic. Operazione in chiusura, dopo il sorpasso decisivo al Besiktas. Pronti due anni e mezzo di contratto @SkySport