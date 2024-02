OM : Gigot roi de l’embrouille ? Il répond avant l’Olympico !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Profitant de l’absence de Valentin Rongier (blessé), Samuel Gigot a récupéré le brassard de capitaine à l’OM. Un moment fort pour le défenseur, supporter de Marseille depuis minot (« J'allais surtout en virage, nord et sud, et un peu en Ganay. J'étais jeune, on kiffe mettre l'ambiance à cet âge ») qui s’est confié dans les colonnes du Parisien.

S’il assure que le brassard ne l’a « pas fait changer », l’ancien stoppeur du Spartak Moscou ne boude pas son plaisir : « Ce brassard ? C’est une fierté ! Je pense que je réaliserai plutôt à la fin de ma carrière. Même si je reste focus sur le terrain, ça reste quelque chose d’exceptionnel ».

« Sur le terrain, je n’aime pas les mecs qui parlent mal ou insultent »

Souvent au cœur des embrouilles, Samuel Gigot est également revenu sur sa réputation de bagarreur : « C’est mon caractère, je suis comme ça, mais ça n’est jamais dans un esprit d’aller embrouiller l’adversaire. Sur le terrain, je n’aime pas les mecs qui parlent mal ou insultent. On peut se faire mal comme des hommes (…) Aller au combat, donner le meilleur de soi-même, c’est ce que j’aime ».

Ce dimanche soir, face à l’OL, Gigot aura l’occasion de mener une nouvelle bataille, lui qui réussit plutôt bien face aux Gones depuis son arrivée (buteur lors de la victoire de l’OM au Vélodrome l’an passé).

