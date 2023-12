PSG : grosse inquiétude pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a révélé cette semaine que la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, connaîtrait quelques soucis personnels.

Des problèmes "à la Pogba" pour Mbappé ?

"Aujourd’hui, il ne parle pas, il ne s’exprime plus. Donc cela, c’est aussi problématique car des soucis, il peut en avoir au niveau de la communication. Il peut aussi en avoir d’ordre privé et je sais de quoi je parle. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Parce qu’il a aussi comme tout le monde des problèmes dans la vie privée et ce n’est pas toujours facile. Si je parle de Mbappé ? Je parle de lui, oui oui", a lâché l'ancien milieu de terrain du PSG, qui n'a souhaité rentrer dans les détails mais a évoqué des problèmes "à la Pogba" pour le Bondynois.

🗣💬 "Sa deuxième partie de carrière fera beaucoup plus parler que la première qui est déjà incroyable. Il a envie de battre tous les records."@RothenJerome est convaincu que la deuxième partie de carrière de Kylian Mbappé, qui vient de fêter ses 25 ans, sera exceptionnelle. pic.twitter.com/LZmjnwqf9u — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 20, 2023

