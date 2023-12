PSG - Mercato : la mère de Rabiot envoie un signal positif à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Arrivé libre à l'été 2019 à la Juventus Turin en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot arrive en fin de contrat en juin prochain avec la Vieille Dame. Mais alors que la Gazzetta dello Sport a récemment annoncé que le milieu de terrain français et les dirigeants turinois seraient proches de trouver un accord pour prolonger leur aventure commune, la mère de l'ancien Parisien, Véronique Rabiot, a démenti cette information.

"Adrien n'a pris aucune décision sur son avenir"

"Adrien n'a pris aucune décision sur son avenir et il seulement concentré sur le terrain cette saison. Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j’étais fâchée quand j’ai découvert l’information à la Une d’un journal et l’article, qui n’est rien d’autre qu’une totale invention journalistique, j’ai choisi de répondre seulement aujourd’hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match de Adrien", a confié la mère d'Adrien Rabiot pour l'agence de presse italienne, ANSA. Ce qui est une bonne nouvelle pour le PSG, qui aimerait faire revenir son ancien joueur à Paris.

