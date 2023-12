PSG - Mercato : un rebond en Ligue 1 pour Kurzawa ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Toujours au Paris Saint-Germain, avec qui il n'a joué que 13 petites minutes depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa serait poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens cet hiver. Malgré qu'il ait très peu joué ces derniers mois, le latéral gauche français, prêté la saison dernière à Fulham, ne manquerait pas de courtisans sur le marché des transferts.

Kurzawa attire en France, en Italie et en Turquie

En effet, d'après les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, spécialiste des transferts, des clubs de Ligue 1, de Serie A et du championnat turc, dont les noms n'ont pas filtré, lorgneraient l'ancien Monégasque et pourraient formuler une offre lors du mercato hivernal pour racheter ses six derniers mois de contrat.

