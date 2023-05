ASSE, RC Lens : Larqué détruit Haise, son avenir ne fait plus aucun doute !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise fait parler de lui depuis dimanche. Élu meilleur entraineur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, le coach du RC Lens a profité de ce coup de projecteur pour laisser planer le doute sur son avenir la saison prochaine. Une posture qui a profondément déplu à Jean-Michel Larqué, qui ne l’a pas loupé sur les ondes de RMC Sport.

Pouille et Thil confirment Haise la saison prochaine

« On attendait autre chose que le fait de se projeter sur un éventuel départ, a pesté l’ancien de l’ASSE sur la radio sportive. Il dit qu’il a eu des sollicitations... Ne peut-on pas attendre la fin de la saison pour voir ses dirigeants et prendre une décision en toute connaissance de cause ? A une remise de pris, le timing ne me semble pas le meilleur. Il y a une part de maladresse là-dessus. » Au sujet de son futur personnel, Arnaud Pouille (DG de Lens) et Gregory Thil (DT de Lens) ont été clairs tous les deux hier soir dans l’émission Cultre Sang et Or : Haise va rester l’entraineur du RC Lens la saison prochaine. Point final ?

Invités de notre émission, 𝗔𝗿𝗻𝗮𝘂𝗱 𝗣𝗼𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 & 𝗚𝗿𝗲́𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗧𝗵𝗶𝗹 l’affirment :



𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗸 𝗛𝗮𝗶𝘀𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗰 𝗱𝘂 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 !#RCLens #Lens 🔴🟡 pic.twitter.com/QCmaJ4y0LM — Culture Sang&Or (@CultureSangEtOr) May 30, 2023

Pour résumer Alors que les déclarations de Franck Haise au sujet de son avenir personnel ont profondément déplu à un certain Jean-Michel Larqué, l’avenir de l’entraîneur du RC Lens ne semble plus faire de doute pour la saison prochaine.

