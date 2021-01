RC Lens : Franck Haise aurait un Olivier Giroud en puissance dans son groupe

Le changement d'année est toujours l'occasion de dresser des bilans et de remettre des prix. La Voix du Nord n'a pas dérogé à la règle, elle qui vient de désigner Florian Sotoca meilleur joueur du RC Lens pour 2020. L'attaquant de 30 ans, arrivé de Grenoble à l'été 2019, a profité d'une interview pour répondre à une question portant sur le point commun qu'il a avec Olivier Giroud, sur qui le temps ne semble avoir aucune prise.

"C'est très beau d'être comparé à Giroud"

« Si on me dit que je suis le Giroud du RC Lens ? C’est très beau parce que c’est quelqu’un de respectable et j’aimerais vraiment avoir sa carrière. » Sotoca a pour autre point commun avec le champion du monde d'avoir joué à Montpellier et Grenoble. Mais au même âge (30 ans), le joueur de Chelsea était déjà à Arsenal…

Lors de ce même entretien, Florian Sotoca a eu un mot sympathique pour son entraîneur : « Franck Haise ? Il est top ! C’est quelqu’un de très fort tactiquement. Et humainement, il est adorable. »