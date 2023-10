RC Lens : le Racing doit-il privilégier la Ligue 1 ou la Ligue des Champions ?

QUESTION DE LA SEMAINE

Chaque semaine, Fabien Chorlet revient pour vous sur l’actualité du RC Lens. On s’attarde cette fois-ci sur le véritable objectif de la saison des Sang et Or. Faut-il insister sur l’épopée en Ligue des Champions pour porter haut les couleurs du foot français ou tout donner sur une remontada en Ligue 1 ?