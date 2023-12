RC Lens : un adversaire a impressionné Neil El Aynaoui

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé de Nancy, en National, Neil El Aynaoui est en train de faire son trou au RC Lens. Le jeune milieu de terrain vient d'enchaîner six titularisations dont trois en Ligue des champions. De retour à Nancy pour les fêtes, il a été interrogé par L'Est Républicain, et s'est notamment confié sur ses adversaires en C1. Rice (Arsenal) l'a épaté "J'ai rencontré plein de grands joueurs au cours de ces dernières semaines mais, si je ne dois en citer qu'un, je dirai Declan Rice d'Arsenal, a-t-il glissé. J'avais été assez étonné par le prix de son transfert l'été dernier (116 millions d'euros), mais j'ai compris pourquoi en le voyant jouer en Ligue des Champions. Declan Rice m'a impressionné à tous les niveaux, physiquement et techniquement. J'ai aussi été marqué par le talent de l'attaquant d'Arsenal Gabriel Jesus, surtout dans son jeu en remise."

Laurent HESS

Rédacteur