PSG, FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid dynamite le dossier Guimaraes !

Zapping But! Football Club

Un nouveau courtisan débarque pour Bruno Guimaraes ! Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du Real Madrid. Selon Ekrem Konur, le club espagnol a ciblé l’ancien milieu de terrain brésilien de l’OL pour remplacer Luka Modric, sur le départ en fin de saison.

Newcastle pas vendeur ?

En plus du Real Madrid, le PSG et le FC Barcelone surveillent toujours de près la situation de Guimaraes (26 ans). Newcastle ne serait pour l’instant pas vendeur et se retranche derrière la clause libératoire de 115 millions d’euros du joueur pour assurer ses arrières.

💣💥❗🇧🇷⚫#NUFC❗Real Madrid want to sign Bruno Guimaraes to replace Luka Modric. pic.twitter.com/SoqdbSumK8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 13, 2024

