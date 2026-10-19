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FRANCE

PSG Mercato : après Barcola, Paris vers une nouvelle vente historique avec Doué ?

Par William Tertrin - 19 Oct 2026, 19:00
Maghnes Akliouche (PSG)

Arsenal envisagerait une offensive à 140 millions d’euros pour Désiré Doué, mais le PSG n’a aucune raison de faciliter le départ de sa pépite française.

Le PSG pourrait faire face à une offensive XXL en provenance de Premier League. Selon le média espagnol Fichajes, Arsenal étudierait la possibilité de proposer 140 millions d’euros pour recruter Désiré Doué. Une somme colossale pour l’attaquant français, devenu l’un des joueurs majeurs du projet de Luis Enrique.

Arsenal prêt à frapper fort pour Désiré Doué

À seulement 21 ans, Désiré Doué possède déjà une expérience considérable au plus haut niveau européen. Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais à l’été 2024, l’international français s’est imposé grâce à sa technique, sa percussion et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs.

Ses performances en Ligue des champions renforcent son attractivité. Récemment, il a notamment marqué lors de la victoire du PSG contre Manchester City (4-2), confirmant une nouvelle fois son importance dans les grands rendez-vous.

Pour Arsenal, l’arrivée de Doué représenterait un renfort de premier plan pour diversifier les solutions offensives de Mikel Arteta. Sa polyvalence et sa capacité à éliminer ses adversaires pourraient offrir une nouvelle dimension au secteur offensif londonien.

Le PSG en position de force dans ce dossier mercato

Mais le Paris Saint-Germain n’a évidemment aucune obligation de vendre son attaquant. Désiré Doué est actuellement lié au club parisien jusqu’en juin 2029, ce qui place la direction francilienne en position favorable dans d’éventuelles négociations.

Une proposition de 140 millions d’euros constituerait une somme importante, mais elle ne garantirait pas un transfert. D’autant que Bradley Barcola a rejoint Liverpool pour 145 millions d’euros, bonus compris. Si Arsenal décidait de revoir sa proposition à la hausse, le départ de Désiré Doué pourrait alors devenir la plus grosse vente de l’histoire du PSG, un an seulement après le transfert record de Barcola. Mais pour espérer faire plier le club parisien, les Gunners devront d’abord accepter d’augmenter sensiblement leur offre.

Pour Arsenal, le défi sera donc autant financier que sportif. Pour Paris, l’objectif reste de conserver ses meilleurs éléments afin de continuer à jouer les premiers rôles en Europe.

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