Remplaçant lors de la défaite du Stade Rennais face au Paris FC dimanche (3-4, Valentin Rongier a perdu de son aura dans les rangs des Rouge et Noir.

Le Stade Rennais a vécu un scénario cruel à Paris. Alors qu’ils avaient réussi à revenir à trois reprises au score grâce au triplé d’Estéban Lepaul, les hommes de Franck Haise ont finalement perdu dans le temps additionnel. Une défaite qui laisse des traces, d’autant que Rennes pouvait espérer repartir avec au moins un point. Et Valentin Rongier se retrouve au centre des critiques.

Premier avertissement pour Rongier au Stade Rennais

Entré en seconde période à la place d’Adrien Thomasson, l’ancien capitaine de l’OM n’a pas réussi à sécuriser la fin de rencontre. Dans le temps additionnel, il a tiré le maillot de Lassine Sinayoko dans la surface. Après intervention de la VAR, l’arbitre a accordé un penalty au Paris FC, transformé par l’attaquant pour offrir la victoire aux siens (4-3). Cette faute a évidemment pesé lourd dans le résultat final. Mais pour certains observateurs, le problème dépasse cette seule action : le début de saison de Rongier serait globalement inférieur aux attentes.

Le journaliste d’Ici Armorique, François Rauzy, n’a pas caché ses réserves après la rencontre : « Son entrée avait fait du bien mais avec cette erreur, le début de saison de Rongier est très décevant… Globalement ce milieu attendu dominant n’est pas au niveau espéré de mon point de vue. Quant aux offensifs excentrés, toujours proche du néant. » Une analyse qui vise donc l’ensemble de l’entrejeu rennais, et pas seulement l’ancien Marseillais. Rongier devait apporter de la fiabilité, de l’expérience et une meilleure maîtrise du jeu. Pour le moment, les prestations rennaises ne correspondent pas totalement à ces attentes. Et la défaite contre le Paris FC a ravivé les interrogations.

« Rongier, c’est un vrai dossier »

Le consultant de RMC Sport, David Gluzman, a lui aussi exprimé des doutes sur la construction du milieu rennais : « Quand tu vois la masse salariale et les indemnités investies dans un milieu sans valeur marchande ou presque, tu peux te dire que l’effort est vain pour l’instant. Une critique sévère qui dépasse le seul cas de Rongier et interroge la stratégie sportive du club. Le milieu de terrain a été recruté pour stabiliser l’équipe et lui permettre de mieux contrôler les rencontres. Or, Rennes continue d’afficher des fragilités, notamment lorsqu’il faut protéger un résultat dans les dernières minutes.

Il est toutefois trop tôt pour tirer un bilan définitif de son apport. Les critiques se multiplient néanmoins. Steven Delaunay estime lui aussi que le début de saison de l’ancien capitaine de l’OM est préoccupant : « Rongier c’est un vrai dossier, son début de saison est très médiocre. » Le reproche qui revient le plus souvent concerne son manque d’influence dans la progression du ballon. Rongier est généralement considéré comme un joueur fiable, capable de sécuriser l’entrejeu, mais certains lui reprochent de manquer de créativité et de passes capables de casser les lignes adverses. Son profil peut apporter de l’équilibre mais le Stade Rennais attend davantage d’un milieu aussi expérimenté.

Une alerte, pas encore une condamnation

Pour autant, le dossier n’a rien d’irréversible. Rongier doit encore trouver ses automatismes avec ses nouveaux partenaires, pas tous au niveau non plus. Une erreur dans le temps additionnel ne suffit pas à résumer son niveau ni son utilité pour le collectif. Mais la concurrence et les attentes sont élevées au Stade Rennais.

Après la défaite contre le Paris FC, le milieu de terrain devra rapidement retrouver de la régularité et démontrer qu’il peut aider son équipe à mieux contrôler ses rencontres. Pour l’ancien Marseillais, le prochain rendez-vous sera donc important. Il ne s’agit pas encore d’une rupture avec les supporters rennais, mais son début de saison est désormais scruté de près.