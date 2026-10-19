Stade Rennais : un crack de Ligue 1 a échappé à Haise, les supporters fulminent

Brillant avec Lyon face à Nice, Kaïl Boudache confirme son potentiel et ravive les regrets des supporters niçois, qui reprochent à Franck Haise de ne pas lui avoir donné sa chance sur la Côte d’Azur.

Franck Haise doit-il regretter de ne pas avoir davantage misé sur Kaïl Boudache à Nice ? Désormais à Lyon, le jeune offensif est en train de se révéler en Ligue 1. Sa prestation remarquée face à son ancien club, dimanche, lors de la victoire lyonnaise (2-1), a relancé les critiques des supporters niçois envers l’ancien entraîneur des Aiglons, aujourd’hui sur le banc du Stade Rennais.

Kaïl Boudache, une révélation qui fait parler

Face à Nice, Kaïl Boudache a démontré qu’il pouvait se faire une place au plus haut niveau. Vif, entreprenant et capable de faire des différences, le jeune Lyonnais a livré une prestation convaincante face à un club qu’il connaît parfaitement. Il a d’ailleurs récolté la note de 8/10 dans L’Équipe.

De quoi renforcer l’impression qu’un talent prometteur n’a pas été suffisamment exploité sur la Côte d’Azur. À Lyon, Boudache profite d’un nouvel environnement pour poursuivre sa progression et attirer l’attention. Pour un joueur encore en phase d’apprentissage, ce type de rendez-vous peut compter dans la construction de sa carrière.

À Nice, Franck Haise sous le feu des critiques

C’est précisément ce qui alimente les regrets des supporters niçois. Sous Franck Haise, Kaïl Boudache n’a pas réellement eu l’occasion de faire ses preuves. Une situation bien différente de celle connue avec Claude Puel, qui lui a accordé sa confiance en l’utilisant à 19 reprises. Le jeune attaquant a d’ailleurs su lui rendre cette confiance en inscrivant un but précieux face à l’ASSE lors du barrage retour, la saison dernière contribuant ainsi au maintien du Gym.

Désormais entraîneur du Stade Rennais, Haise se retrouve indirectement rattrapé par cet épisode. La bonne performance de Boudache face aux Aiglons offre un nouvel argument à ceux qui estiment que le technicien aurait pu davantage miser sur lui.

Un regret qui pourrait grandir avec le temps

Évidemment, une bonne prestation ne suffit pas à prédire la trajectoire d’un joueur. Mais Kaïl Boudache est en train de montrer qu’il possède des qualités pour s’installer durablement dans le paysage de la Ligue 1.

Pour Franck Haise, l’histoire pourrait devenir un véritable regret si le jeune Lyonnais confirme ces promesses dans les prochaines semaines. À Nice, certains supporters ont déjà leur conviction : le Gym disposait d’un talent qui méritait davantage de temps de jeu.

Et si Boudache poursuit sur cette lancée, les choix de l’ancien entraîneur niçois continueront d’alimenter le débat, même depuis son nouveau banc au Stade Rennais.