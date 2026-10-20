PSG – FC Barcelone : trois retours dans le groupe de Luis Enrique

Le PSG a dévoilé son groupe pour affronter le FC Barcelone ce mardi soir au Parc des Princes, lors de la troisième journée de la Ligue des champions (21h).

Le PSG s’apprête à disputer un rendez-vous majeur de sa campagne européenne. Face au FC Barcelone, les Parisiens devront répondre présents dans une affiche particulièrement attendue, avec l’objectif de prendre des points précieux dans la phase de ligue.

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur plusieurs renforts. Mais une absence risque de peser lourd dans ses choix tactiques.

Nuno Mendes forfait face au Barça

C’est le principal coup dur pour le club parisien. Nuno Mendes ne pourra pas tenir sa place contre le FC Barcelone en raison d’une blessure à la cuisse gauche.

Cette absence est particulièrement problématique au regard de l’adversaire. Le latéral portugais aurait pu être chargé de défendre sur son couloir face à Lamine Yamal, l’un des principaux dangers offensifs du Barça.

Luis Enrique va donc devoir trouver une autre solution pour contenir les accélérations et les prises d’initiative du jeune international espagnol.

Le choix du remplaçant sera important, car Barcelone cherchera certainement à exploiter les espaces sur les côtés.

Marquinhos fait son retour

Bonne nouvelle, en revanche, pour la défense parisienne : Marquinhos retrouve le groupe après avoir manqué la rencontre face à Strasbourg.

Le retour du capitaine représente un renfort précieux pour Luis Enrique. Son expérience et sa capacité à organiser la défense pourraient être déterminantes face aux offensives barcelonaises.

Dans une affiche de ce niveau, la solidité défensive sera essentielle pour permettre au PSG de rivaliser avec son adversaire.

Mayulu et Ndjantou également présents

Deux autres joueurs effectuent leur retour dans le groupe parisien : Senny Mayulu et Quentin Ndjantou.

Leur présence offre des solutions supplémentaires à Luis Enrique, même si leur rôle éventuel face au Barça reste à déterminer.

Le technicien espagnol pourra ainsi disposer de davantage d’options pour gérer sa rotation et adapter son équipe au scénario de la rencontre.

À l’inverse, Alessandro Longoni est absent, lui aussi blessé.

Un PSG renforcé, mais privé d’un élément clé

Avec les retours de Marquinhos, Mayulu et Ndjantou, le PSG récupère plusieurs joueurs avant ce choc européen.

Mais l’absence de Nuno Mendes reste un véritable sujet. Face à une équipe barcelonaise capable de faire la différence dans les un-contre-un, le choix du latéral gauche et la couverture défensive de son couloir seront particulièrement surveillés.

Luis Enrique devra donc trouver le bon équilibre entre ambition offensive et sécurité défensive.

Le PSG dispose de renforts, mais il lui faudra surtout réaliser une prestation collective solide pour prendre le dessus sur le FC Barcelone au Parc des Princes.