Parti du FC Nantes cet été, Yassine Benhattab (23 ans) ne fait toujours pas partie des plans de Zoumana Camara au Montpellier HSC.

Le changement de club n’a pas encore produit les effets espérés pour Yassine Benhattab. Recruté par Montpellier en provenance du FC Nantes lors du dernier mercato estival, le joueur de 23 ans était attendu pour apporter de nouvelles solutions offensives à Zoumana Camara.

Benhattab envoyé en réserve !

Pourtant, dimanche, alors que l’équipe première du MHSC se déplaçait à Rodez en Ligue 2, l’ancien Canari disputait une rencontre de National 2 avec la réserve montpelliéraine. La titularisation de Benhattab avec l’équipe réserve contre l’ASSE (2-2) a constitué une petite surprise. Quelques jours plus tôt, l’ailier avait pourtant effectué ses premiers pas en Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs, avec une apparition face à Grenoble.

Son absence du groupe professionnel contre Rodez laisse donc penser que le staff montpelliérain ne souhaite pas précipiter son intégration. Pour un joueur recruté afin d’apporter de la concurrence sur les ailes, ce détour par la réserve peut forcément soulever des questions. Mais il ne signifie pas nécessairement que Zoumana Camara ne compte pas sur lui.

Merlin a connu le même affront au Stade Rennais

Le parallèle avec Quentin Merlin au Stade Rennais est tentant : le latéral gauche n’a pas été convoqué dans le groupe de Franck Haise lors des deux derniers matches de l’équipe première pour être envoyé en réserve. Il a d’ailleurs distillé trois passes décisives ce dimanche en faveur des Rouge et Noir. Pour Benhattab, il est toutefois encore trop tôt pour parler d’un échec. Son arrivée à Montpellier est récente et le staff semble vouloir lui permettre de retrouver progressivement du rythme et une condition physique optimale.

Selon AllezPaillade.com, cette utilisation avec la réserve viserait justement à lui offrir du temps de jeu et à préparer une intégration plus importante avec les professionnels. Sa prestation contre l’ASSE pourrait d’ailleurs le relancer en vue du prochain match de l’équipe première contre le Red Star même s’il est encore trop tôt pour se prononcer. L’objectif premier du staff héraultais sera de lui permettre d’enchaîner les minutes avant de lui offrir un rôle plus conséquent en Ligue 2.