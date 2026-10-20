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FRANCE

PSG : Sergio Rico et sa famille vivent une terrible nuit à Séville

Par Louis Chrestian - 20 Oct 2026, 17:43
PSG : Sergio Rico et sa famille vivent une terrible nuit à Séville

Sergio Rico et ses proches ont été victimes d’un violent cambriolage à leur domicile, lundi soir à Séville. Cinq hommes capuchonnés auraient surpris l’ancien gardien du PSG alors qu’il dînait avec sa femme et leurs deux jeunes enfants.

Cinq hommes surgissent au domicile de Sergio Rico

Nouvelle épreuve pour Sergio Rico. Selon les informations de la Cadena COPE, relayées par Foot Mercato, l’ancien portier du Paris Saint-Germain a été victime d’un cambriolage particulièrement violent dans la soirée du lundi 19 octobre 2026.

Les faits se seraient produits aux alentours de 22 heures, au domicile sévillan du gardien espagnol. Sergio Rico se trouvait alors à table avec sa femme et leurs deux enfants, âgés de deux ans et quatre mois. Cinq individus capuchonnés auraient soudainement fait irruption dans la propriété.

La famille frappée et bâillonnée

D’après le récit du média espagnol, les cambrioleurs auraient saccagé les lieux sur leur passage. Ils se seraient emparés de plusieurs objets de valeur, notamment des bijoux, des montres et de l’argent liquide. Sergio Rico et les membres de sa famille auraient également été frappés puis bâillonnés durant cette intrusion.

La Cadena COPE précise que le système d’alarme de la propriété n’était pas activé au moment des faits. Aucun élément supplémentaire n’a, en revanche, été communiqué concernant un éventuel préjudice physique subi par les victimes ou le montant du butin emporté.

Une plainte déposée après les faits

Une fois les cambrioleurs partis, Sergio Rico et son épouse ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités. Le couple a depuis déposé plainte. L’enquête devra désormais permettre d’identifier les cinq suspects et de déterminer précisément le déroulement de cette soirée.

Âgé de 33 ans, le gardien espagnol est actuellement sans club. Passé par le PSG, il avait quitté la capitale française après plusieurs saisons dans le rôle de doublure. Cette violente intrusion vient toucher le portier et ses proches dans leur intimité, alors que leurs deux enfants étaient présents au domicile.

Un nouvel épisode éprouvant pour l’ancien Parisien

Le récit livré en Espagne décrit une scène particulièrement traumatisante pour toute la famille. À ce stade, Sergio Rico ne s’est pas exprimé publiquement sur les faits et les autorités n’ont pas annoncé d’interpellation.

L’ancien gardien parisien et son épouse vont désormais attendre les avancées de l’enquête. Les investigations devront notamment s’appuyer sur les éventuelles images de vidéosurveillance disponibles autour de la propriété et sur les constatations réalisées après le dépôt de plainte.

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