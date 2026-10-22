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FRANCE

RC Lens Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà identifiée ?

Par Fabien Chorlet - 22 Oct 2026, 06:00
Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac (RC Lens)

Alors que le mercato hivernal approche, les supporters du RC Lens ont fait connaître leur priorité pour renforcer l’effectif de Yannick Cahuzac.

Alors que le mercato hivernal commence doucement à approcher, le RC Lens pourrait profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer l’effectif de Yannick Cahuzac. Interrogé sur Ligue 1+ en marge du match face à Troyes (1-3), le directeur sportif artésien, Jean-Louis Leca, a ouvert la porte à au moins une arrivée cet hiver.

Nous avons ainsi réalisé un sondage sur le compte X de BUT! RC Lens pour savoir à quel poste les supporters lensois aimeraient voir leur direction recruter lors du prochain mercato hivernal. Et les résultats sont sans appel.

Les supporters lensois réclament un défenseur central

Avec 61 % des voix, le recrutement d’un défenseur central arrive largement en tête des priorités des supporters lensois. Près de deux tiers estiment donc que la direction artésienne devrait avant tout renforcer sa charnière centrale cet hiver. Un résultat qui traduit une volonté de voir le RC Lens apporter davantage de garanties à son arrière-garde pour aborder au mieux la seconde partie de saison.

Derrière, les avis sont beaucoup plus partagés. Le recrutement d’un attaquant arrive en deuxième position avec 20 % des suffrages, juste devant celui d’un milieu de terrain, qui recueille 19 % des voix. Ces deux secteurs apparaissent donc nettement moins prioritaires aux yeux des participants.

Reste désormais à savoir si Jean-Louis Leca et les dirigeants lensois partageront cet avis et décideront de concentrer leurs efforts sur l’arrivée d’un défenseur central lors du mercato hivernal. Une chose est sûre : parmi les supporters ayant répondu à notre sondage, la priorité est clairement identifiée.

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