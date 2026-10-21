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FRANCE

PSG – FC Barcelone : le message des supporters parisiens à Yamal pour le Ballon d’Or !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 20:15
Lamine Yamal (FC Barcelone)

Avant le choc face au FC Barcelone, les supporters du PSG ont adressé un message indirect à Lamine Yamal à quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2026.

À cinq jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, prévue ce lundi 26 octobre à Londres, le suspense reste entier concernant l’identité du futur lauréat. Si plusieurs joueurs peuvent prétendre à la prestigieuse récompense individuelle, Lamine Yamal, l’ailier droit du FC Barcelone, fait partie des principaux candidats à la victoire finale. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on espère bien voir Ousmane Dembélé conserver son trophée pour la deuxième année consécutive. Et les supporters parisiens ont tenu à le faire savoir mardi soir, en marge du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, remporté par les hommes de Luis Enrique (2-4).

Le CUP a envoyé un message à Yamal pour le Ballon d’Or

Juste après l’entrée des joueurs du FC Barcelone sur la pelouse du Parc des Princes pour l’échauffement, le Collectif Ultras Paris (CUP) a entonné son désormais célèbre chant « Et Ousmane Ballon d’Or ! ». Une manière pour les supporters parisiens d’afficher leur préférence pour Ousmane Dembélé, sacré en 2025, mais aussi d’envoyer un message indirect à Lamine Yamal, son dauphin lors de la précédente édition. Alors que le jeune prodige espagnol rêve de décrocher son premier Ballon d’Or, les ultras du PSG ont donc profité de la présence des Barcelonais dans la capitale pour rappeler leur soutien à l’attaquant français. Un petit chambrage à quelques jours seulement du verdict.

Mais Ousmane Dembélé n’est pas le seul joueur du PSG à pouvoir prétendre au Ballon d’Or 2026. Après une nouvelle saison couronnée par un sacre en Ligue des Champions, plusieurs Parisiens figurent parmi les 30 nommés, notamment Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Achraf Hakimi ou encore Fabian Ruiz. Le club de la capitale dispose donc de plusieurs candidats sérieux pour conserver cette récompense individuelle dans ses rangs. Reste à savoir si Ousmane Dembélé parviendra à réaliser le doublé ou si Lamine Yamal, voire un autre prétendant, lui succédera au palmarès. Réponse ce lundi 26 octobre, lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres.

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