FC Nantes : deux absents et deux incertains pour Poirier avant l’ASSE

À quelques jours du déplacement sur la pelouse de l’ASSE, le FC Nantes doit composer avec deux forfaits et deux joueurs incertains.

Le FC Nantes se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Présentée en début de saison comme un choc potentiel dans la course à la montée en Ligue 1, cette affiche oppose finalement deux équipes aux trajectoires bien différentes. Après neuf journées, les Canaris occupent seulement la 14e place du classement, à déjà 14 points de l’ASSE, solide leader du championnat. Et pour ce déplacement particulièrement périlleux dans le Chaudron, l’entraîneur nantais Grégory Poirier doit composer avec plusieurs problèmes d’effectif.

Mirbach et Tati forfaits, Sekou Doucouré et Cafaro incertains pour l’ASSE !

À quelques jours de ce choc face aux Verts, Grégory Poirier doit faire face à deux forfaits et deux incertitudes. Tous deux touchés au genou, Alexis Mirbach et Tylel Tati sont d’ores et déjà forfaits pour cette rencontre. De leur côté, Sekou Doucouré et Mathieu Cafaro, respectivement blessés aux ischio-jambiers et aux quadriceps, restent incertains pour le déplacement à Saint-Étienne. Déjà absents lors de la défaite du FC Nantes face à Dunkerque (1-3) lors de la précédente journée, les deux joueurs pourraient donc manquer une nouvelle rencontre de Ligue 2. Une situation qui complique la préparation de Grégory Poirier avant d’affronter le leader du championnat.

L’entraîneur des Canaris devrait apporter davantage de précisions sur l’état de son effectif à l’occasion de sa conférence de presse d’avant-match, programmée ce jeudi midi. L’occasion notamment de lever le doute sur les disponibilités de Sekou Doucouré et Mathieu Cafaro, dont les éventuels retours constitueraient deux bonnes nouvelles pour le FC Nantes. Après sa défaite contre Dunkerque, le club des bords de l’Erdre tentera de réagir dans le Chaudron face à une ASSE qui domine le championnat depuis le début de la saison. Reste désormais à savoir avec quelles forces vives Grégory Poirier pourra aborder ce rendez-vous important de la 10e journée de Ligue 2.