FC Nantes Mercato : Lepenant balance sur son été et fait polémique !

Johann Lepenant est revenu sur son mercato estival mouvementé et a reconnu qu’il ne pensait pas rester au FC Nantes cette saison.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, le FC Nantes a connu un mercato estival particulièrement mouvementé, marqué par de nombreux départs. Mais certains joueurs qui étaient annoncés sur le départ sont finalement restés sur les bords de l’Erdre. C’est notamment le cas de Johann Lepenant. Courtisé par plusieurs clubs durant l’été, dont l’OGC Nice, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pensait lui aussi quitter les Canaris. Dans un entretien accordé à Ouest France, le joueur de 23 ans est revenu sans détour sur son été agité et a reconnu avoir été déçu de voir certaines négociations échouer.

Lepenant ne pensait pas rester au FC Nantes

« Je ne pensais pas rester, parce que j’ai eu des contacts », a d’abord confié Johann Lepenant, avant de confirmer l’intérêt de l’OGC Nice et de révéler que des discussions étaient encore plus avancées avec d’autres clubs. « Nice ? Ouais, j’étais même avancé avec d’autres, mais ça ne s’est pas fait. Quand c’est bien, bien, bien avancé et que ça ne se fait pas, on est déçu. »

Des déclarations fortes de la part du milieu de terrain nantais, qui ne cache donc pas sa frustration après ce transfert avorté. Pour rappel, l’OGC Nice s’était notamment positionné sur l’ancien Lyonnais au mois d’août dernier, après la grave blessure de Laurent Abergel. Mais les discussions n’avaient finalement pas abouti et Johann Lepenant était resté au FC Nantes.

Sur les réseaux sociaux, ces confidences font désormais parler les supporters des Canaris, notamment autour de l’attachement du joueur au club et de sa motivation à évoluer en Ligue 2 cette saison.