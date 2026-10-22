PSG : le calendrier se précise pour les quatre grands blessés

Touché par une série noire malgré sa victoire contre le FC Barcelone (4-2), le PSG connaît désormais plus précisément les indisponibilités de ses quatre joueurs blessés. Si Khvicha Kvaratskhelia sera éloigné des terrains plusieurs mois, un retour commun se dessine pour Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes.

Dembélé devrait manquer quatre matches

On vous en parlait dès mercredi avec les premiers verdicts médicaux concernant Dembélé, Marquinhos et Kvaratskhelia. Les estimations sont désormais plus précises et Nuno Mendes, touché à la cuisse gauche face à Strasbourg (3-1) samedi dernier, s’ajoute au point réalisé sur l’infirmerie parisienne.

Selon les informations relayées par CulturePSG, Ousmane Dembélé devrait être absent pendant trois semaines au maximum. Victime d’une lésion à la cuisse gauche contre le Barça, le Ballon d’Or 2025 pourrait être rétabli autour du 10 novembre.

L’attaquant manquerait ainsi les rencontres face à l’OL, au Havre, à Villarreal et à Troyes. Une reprise contre Nice, le 21 novembre, après la trêve internationale, constitue aujourd’hui l’hypothèse la plus crédible.

Même horizon pour Marquinhos et Nuno Mendes

La tendance est assez proche pour Marquinhos et Nuno Mendes. Le capitaine brésilien souffre d’une lésion à la cuisse droite, tandis que le latéral portugais est touché à la cuisse gauche. Leur absence devrait également se prolonger jusqu’à la fenêtre internationale de novembre.

Les deux défenseurs pourraient donc retrouver la compétition à Nice, quatre jours avant la réception de l’AS Roma en Ligue des Champions. Leur éventuelle convocation avec le Brésil et le Portugal apparaît toutefois peu probable, puisqu’ils n’auront plus joué depuis la mi-octobre. Luis Enrique devra, en attendant, recomposer une partie de son équipe pour traverser cette séquence de quatre matches.

Kvaratskhelia absent entre six et neuf mois

Le diagnostic est beaucoup plus lourd pour Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au Barça, le Géorgien va être opéré. Son indisponibilité est estimée entre six et neuf mois, soit un retour théorique situé entre le 20 avril et le 20 juillet 2027.

Une réapparition avant la fin du mois de mai reste donc mathématiquement possible, notamment si le PSG poursuit son parcours européen, mais elle demeure très incertaine à ce stade. Le club parisien n’entend pas pour autant modifier ses plans concernant l’avenir de son ailier.

Malgré sa blessure, le PSG veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia jusqu’en 2032. Les discussions ont débuté et Paris aimerait en faire l’un des joueurs les mieux payés du club. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2112985465531809896

Le dossier contractuel du Géorgien avance ainsi en parallèle de sa longue convalescence. Sur le terrain, Paris devra surtout tenir jusqu’à la trêve avant de récupérer progressivement trois de ses quatre blessés.