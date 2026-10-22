À LA UNE DU 22 OCT 2026
[20:57]Juventus – Stade Rennais (2-2) : Rennes prend un bon point en Italie, les tops et flops
[20:43]Sturm Graz – OM (1-0) : nouvelle défaite pour les Marseillais, les tops et flops
[20:20]PSG Mercato : Paris fonce sur une étoile montante du Barça, la réponse est sans appel !
[20:00]RC Lens : ça se complique encore après les débordements à Bruges
[19:40]FC Nantes : nouveau coup dur pour la vente, Kita n’a plus aucune piste !
[19:20]ASSE : Boakye a fait une demande surprenante à Cathro avant le FC Nantes
[19:00]PSG Mercato : Luis Enrique a déjà réglé le problème Kvaratskhelia !
[18:40]RC Lens : nouvel énorme coup dur après la claque prise à Bruges
[18:20]FC Nantes : Sow s’est offert une sortie très osée qui ne devrait pas plaire à l’ASSE
[18:00]PSG Mercato : Safonov en danger, les dirigeants ont tranché !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Paris fonce sur une étoile montante du Barça, la réponse est sans appel !

Par William Tertrin - 22 Oct 2026, 20:20

Le PSG figure parmi les clubs qui ont approché l’entourage de Xavi Espart, mais le FC Barcelone compte bien conserver son jeune défenseur, également convoité par plusieurs cadors européens.

Le PSG a toujours un œil avisé sur sur les pépites du FC Barcelone. Selon les informations de TEAMtalk, le club parisien a pris contact avec l’entourage de Xavi Espart avant que le jeune talent ne voie son contrat prolongé en Catalogne.

Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le Bayern Munich, Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient également manifesté leur intérêt pour le défenseur espagnol de 19 ans. Arsenal et Tottenham auraient même intensifié leur travail de recrutement autour du joueur.

Le Barça verrouille son jeune talent

Formé à La Masia, Xavi Espart s’est progressivement imposé dans les plans de Hansi Flick grâce à sa polyvalence et à sa qualité technique. Capable d’évoluer à plusieurs postes, il représente un profil prometteur pour l’avenir du club catalan.

Le FC Barcelone a annoncé, le 8 octobre, un accord pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Selon TEAMtalk, les Blaugrana considèrent leur jeune défenseur comme quasiment intransférable et seraient prêts à repousser les offres.

Un dossier compliqué pour le PSG

Pour Paris, recruter Xavi Espart s’annonce donc particulièrement difficile. Le club de la capitale devra composer avec la ferme volonté du Barça de conserver son joueur, alors que la concurrence européenne s’intensifie.

Affaire à suivre, mais Barcelone dispose désormais d’une position contractuelle favorable pour protéger l’un de ses jeunes talents.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot