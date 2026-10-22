PSG Mercato : Paris fonce sur une étoile montante du Barça, la réponse est sans appel !

Le PSG figure parmi les clubs qui ont approché l’entourage de Xavi Espart, mais le FC Barcelone compte bien conserver son jeune défenseur, également convoité par plusieurs cadors européens.

Le PSG a toujours un œil avisé sur sur les pépites du FC Barcelone. Selon les informations de TEAMtalk, le club parisien a pris contact avec l’entourage de Xavi Espart avant que le jeune talent ne voie son contrat prolongé en Catalogne.

Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le Bayern Munich, Liverpool, Arsenal et Chelsea auraient également manifesté leur intérêt pour le défenseur espagnol de 19 ans. Arsenal et Tottenham auraient même intensifié leur travail de recrutement autour du joueur.

Le Barça verrouille son jeune talent

Formé à La Masia, Xavi Espart s’est progressivement imposé dans les plans de Hansi Flick grâce à sa polyvalence et à sa qualité technique. Capable d’évoluer à plusieurs postes, il représente un profil prometteur pour l’avenir du club catalan.

Le FC Barcelone a annoncé, le 8 octobre, un accord pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Selon TEAMtalk, les Blaugrana considèrent leur jeune défenseur comme quasiment intransférable et seraient prêts à repousser les offres.

Un dossier compliqué pour le PSG

Pour Paris, recruter Xavi Espart s’annonce donc particulièrement difficile. Le club de la capitale devra composer avec la ferme volonté du Barça de conserver son joueur, alors que la concurrence européenne s’intensifie.

Affaire à suivre, mais Barcelone dispose désormais d’une position contractuelle favorable pour protéger l’un de ses jeunes talents.