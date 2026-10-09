Lucas Digne décevant depuis son retour à Paris cet été, le PSG garde un oeil attentif sur la situation d’Alejandro Baldé au FC Barcelone.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes mais les premières pistes pour janvier commencent déjà à circuler. Au PSG, le poste de latéral gauche pourrait devenir un sujet de réflexion puisque le club parisien suivrait notamment Alejandro Baldé, dont la situation au FC Barcelone serait devenue plus délicate.

Espart, le nouveau pari du FC Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec Xavi Espart pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2030. Formé à la Masia, le jeune défenseur s’est progressivement rapproché de l’équipe première avant de s’installer dans le groupe professionnel cette saison. À seulement 19 ans, Espart a déjà disputé cinq rencontres cette saison, avec un but et deux passes décisives. Initialement formé au poste de latéral droit, il a également été utilisé sur le côté gauche, où ses prestations lui ont permis de gagner du crédit auprès de Hansi Flick. Le club catalan a donc choisi de miser sur son potentiel à long terme.

Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du Barça de sécuriser ses jeunes talents et de préparer l’avenir. Elle renforce aussi la concurrence dans un secteur où plusieurs joueurs peuvent prétendre à une place. Cette montée en puissance pourrait compliquer la situation d’Alejandro Baldé. L’international espagnol, sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028, a longtemps été considéré comme une valeur sûre du couloir gauche. Mais, selon des informations relayées récemment par la presse spécialisée, son temps de jeu aurait nettement diminué depuis le début de l’exercice. Xavi Espart et João Cancelo feraient partie des solutions privilégiées par Flick sur ce côté.

Le PSG à l’affût pour Baldé janvier ?

Dans ce contexte, un départ de Baldé dès janvier est évoqué, même si aucune décision officielle du club catalan n’a été annoncée. La prolongation d’Espart ne signifie donc pas automatiquement que Baldé sera poussé vers la sortie. Elle pourrait néanmoins renforcer la concurrence et inciter le joueur à réfléchir à son avenir si sa situation sportive ne s’améliore pas. Le PSG suivrait le dossier avec attention, toujours selon la presse spécialisée.

Le club parisien pourrait chercher à renforcer son couloir gauche lors du mercato hivernal si les solutions actuelles ne donnent pas satisfaction. Baldé présenterait plusieurs atouts : il connaît le très haut niveau, possède une expérience importante malgré son jeune âge et pourrait encore progresser dans un environnement différent. Mais le PSG devra composer avec la concurrence d’autres clubs européens, tandis que le Barça conserverait la possibilité de retenir son joueur ou de privilégier une autre formule de transfert. Pour l’heure, aucune négociation aboutie ni aucun accord entre les différentes parties n’ont été confirmés.