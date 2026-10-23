Désiré Doué (21 ans) a démarré les négociations autour d’une prolongation de contrat au PSG.

Le PSG ne veut pas perdre de temps. Désiré Doué s’impose progressivement comme l’un des visages du projet parisien et sa progression pousse désormais les dirigeants à anticiper la suite. Selon RMC Sport, le club de la capitale a transmis une première proposition de prolongation à son jeune attaquant.

Doué récompensé au PSG ?

Âgé de 21 ans, le numéro 14 parisien est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2029. Malgré cette échéance encore relativement éloignée, les dirigeants souhaitent ouvrir dès maintenant les discussions afin de sécuriser son avenir et de reconnaître son importance grandissante dans l’effectif.

Les performances de l’international français expliquent cette volonté d’accélérer les négociations. Selon les chiffres communiqués, Doué compte quatre buts et quatre passes décisives en onze rencontres toutes compétitions confondues en ce début de saison. Sa prestation remarquée face au FC Barcelone a également renforcé l’impression qu’il franchit un nouveau cap.

Capable de faire des différences dans les petits espaces, de provoquer balle au pied et de participer à la création offensive, le Français offre à Luis Enrique une solution précieuse dans les grands rendez-vous. Pour le PSG, l’objectif est donc double : récompenser un joueur qui gagne en influence et éviter que sa situation contractuelle ne devienne un sujet d’incertitude à moyen terme.

Doha veut sécuriser l’un des piliers de demain

Derrière cette offre se dessine une stratégie plus large. Paris souhaite conserver ses jeunes talents et construire un effectif capable de rester compétitif en Ligue 1 comme en Ligue des champions. La direction entend notamment adapter la rémunération de Doué à son nouveau statut. Son importance sportive augmente, sa visibilité internationale progresse et son rôle dans le projet parisien pourrait encore s’élargir au fil des saisons.

Le précédent de João Neves, dont la situation contractuelle a également été sécurisée par le PSG, illustre cette volonté de protéger les investissements sportifs du club. Pour les dirigeants parisiens, prolonger les éléments considérés comme essentiels constitue un moyen de préserver la continuité du projet. Les modalités financières précises de la proposition adressée à Doué n’ont toutefois pas été rendues publiques mais les rumeurs estiment que l’émir du Qatar devrait casser sa tirelire. Il serait donc prématuré d’avancer un montant ou d’affirmer que le PSG a déjà obtenu l’accord définitif du joueur.

Malgré cette première avancée, les discussions ne sont pas terminées. Une offre de prolongation constitue un signal fort, mais elle ne garantit pas une signature immédiate. Les deux parties doivent encore s’entendre sur la durée du nouvel engagement, les conditions salariales et les autres modalités contractuelles. Ce type de négociation peut nécessiter plusieurs échanges avant d’aboutir. Le PSG dispose néanmoins d’un avantage : Doué est déjà engagé jusqu’en 2029 et semble occuper une place importante dans les plans sportifs du club. Cette situation permet aux dirigeants de travailler sans l’urgence d’une fin de contrat imminente. Reste maintenant à transformer cette volonté en accord concret.