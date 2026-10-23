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FRANCE

FC Nantes : Kita a bouclé une signature pour assurer l’avenir du club

Par Bastien Aubert - 23 Oct 2026, 12:20
Waldemar Kita (FC Nantes)

En plein processus de vente du FC Nantes, Waldemar Kita prépare l’avenir du club.

Alors que la vente du FC Nantes reste au centre des interrogations, Waldemar Kita continue de préparer l’avenir du club. Les Canaris ont officialisé un partenariat avec AMOS Sport Business School Nantes, autour de la formation, de la jeunesse et de la découverte des métiers du sport business.

AMOS Nantes s’affichera sur les maillots de l’académie

Selon Sportune, le FC Nantes renforce ainsi ses liens avec le monde de l’enseignement supérieur. Spécialisée dans le sport business, AMOS Nantes devient un partenaire premium de l’académie nantaise. Un accord qui s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà engagée entre les deux structures depuis 2017.Ce nouveau partenariat prévoit notamment l’apparition du logo d’AMOS Nantes au dos des maillots portés par les jeunes joueurs du FC Nantes. Le dispositif concernera l’ensemble des catégories de l’académie, de l’école de football jusqu’aux U19.

Au-delà de cette visibilité, les deux partenaires souhaitent développer des initiatives communes tout au long de la saison. Des projets pédagogiques seront organisés autour de problématiques concrètes rencontrées par le club, tandis que des rencontres et des master class permettront aux jeunes de découvrir les coulisses de l’industrie sportive. L’ambition est de rapprocher les jeunes Nantais des métiers qui accompagnent le football au quotidien : marketing, analyse de données, événementiel, sponsoring ou encore développement international. Une manière de leur ouvrir des perspectives professionnelles qui dépassent le seul cadre du terrain.

Un projet tourné vers la jeunesse

Avec cet accord, le FC Nantes poursuit le développement de son réseau de partenaires autour de son académie. Le rapprochement avec AMOS Nantes doit permettre de créer des passerelles entre la formation sportive et les métiers du sport business, en associant apprentissage, rencontres et expériences concrètes. Cette annonce intervient alors que le club est engagé dans un processus de vente.

Elle témoigne, sur le plan institutionnel, de la poursuite de certaines initiatives destinées à accompagner les jeunes et à renforcer les liens du FC Nantes avec son environnement local. En revanche, la durée et le montant financier du partenariat n’ont pas été communiqués. Il n’est donc pas possible, à ce stade, d’en mesurer précisément les retombées économiques pour le club.

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