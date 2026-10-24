Flashback, il y a un an : Dembélé, symbole d’un PSG passé de la rigueur à l’urgence offensive ?

Il y a un an jour pour jour, l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG faisait trembler les murs du Parc : entre rêves de Ballon d’Or et intransigeance salariale, la direction parisienne posait ses nouvelles règles. Un an plus tard, Paris ne parle plus de blindage, mais de remplacer à tout prix ses stars blessées : ambiance radicalement différente.

Quand l’avenir de Dembélé cristallisait toutes les tensions

Le 24 octobre 2025, le PSG vivait au rythme des tractations autour d’Ousmane Dembélé. Le Français, auréolé d’une saison canon et d’un statut de potentiel Ballon d’Or, rêvait d’un nouveau contrat à la hauteur de ses exploits. Mais c’est Nasser Al-Khelaïfi qui avait sifflé la fin de la récré : pas question de déroger à la nouvelle discipline financière du club. « Si ça ne te plaît pas, tu connais la porte de sortie » : la formule, lâchée en privé à Dembélé, avait fait le tour de l’Europe. Luis Enrique, lui, ne cachait pas son envie de garder son ailier fétiche, quitte à aller à contre-courant de la direction. Mais Paris voulait tourner la page des contrats démesurés, imposant une rigueur salariale inédite, même pour ses stars. Cette fermeté incarnait la révolution interne du PSG : la fin de l’ère bling-bling, le retour à l’équité et à la maîtrise budgétaire. Pour les supporters, le débat faisait rage entre les partisans de la poigne présidentielle et ceux du football champagne, prêts à tout pour conserver leurs joyaux.

Un an plus tard : des principes bousculés par l’urgence

Douze mois ont passé, et le décor a changé du tout au tout dans la capitale. Désormais, le PSG doit composer avec la poisse : la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia a bouleversé tous les plans, et Dembélé, lui-même régulièrement à l’infirmerie, ne rassure plus personne sur la durée. Conséquence directe : la direction parisienne, si stricte un an plus tôt, multiplie aujourd’hui les pistes offensives pour le mercato hivernal. Nico Williams, Julián Álvarez, Estêvão, Paris Brunner… les noms s’enchaînent, les rumeurs fusent, l’ambition ne faiblit pas. Mais la donne a changé : ce n’est plus la surenchère salariale qui fait débat, mais la nécessité de trouver la perle rare capable de faire oublier des absences coup sur coup. Paris, champion d’Europe en titre et toujours en course pour le sommet de la Ligue 1, doit agir vite, quitte à revoir ses principes de prudence. L’ironie du sort ? Dembélé, il y a un an au cœur du feuilleton de la rigueur, cristallise aujourd’hui les doutes par ses blessures à répétition. Le club, qui jurait ne plus céder à l’émotion ou à l’urgence, se retrouve à envisager toutes les folies pour garder son rang. Comme un rappel que, dans le foot, la rigueur n’est jamais un acquis et qu’un effectif, aussi rationnel soit-il, peut basculer en quelques semaines. Un an après, le PSG court toujours après son équilibre, mais sur un fil bien plus tendu qu’il n’aurait voulu l’admettre.