PSG Mercato : un départ surprise dans les tuyaux cet hiver ?

Le PSG pourrait réserver une surprise lors du prochain mercato hivernal en se séparant d’un joueur pour faire de la place à une nouvelle recrue.

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato hivernal pour compenser la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens envisageraient également un départ inattendu. Selon les informations dévoilées ce vendredi par le compte X @PSGInside_Actu, le club de la capitale réfléchirait à un possible mouvement dans le sens des départs afin de rééquilibrer son effectif et de répondre davantage aux attentes de Luis Enrique. Une perspective qui pourrait réserver une grosse surprise aux supporters parisiens dès le mois de janvier.

Un départ surprise envisagé au PSG cet hiver ?

Toujours selon cette source, la réflexion menée en interne porterait notamment sur la nécessité de conserver des joueurs capables de répondre immédiatement aux exigences de Luis Enrique. Dans cette optique, le PSG pourrait décider de se séparer d’un élément de son effectif afin de libérer une place et de réinvestir sur un profil jugé plus adapté aux besoins de l’entraîneur espagnol. Une opération qui pourrait permettre aux champions d’Europe en titre de renforcer leur secteur offensif tout en ajustant leur groupe pour la deuxième partie de saison.

Aucun nom n’a filtré pour le moment

Pour l’heure, aucun nom n’a filtré concernant le joueur susceptible de faire les frais de cette éventuelle réorganisation. Si aucune décision définitive n’a encore été prise, le PSG pourrait néanmoins préparer un mouvement important sans attendre les derniers jours du mercato hivernal. Ce possible départ pourrait également avoir des répercussions sur plusieurs dossiers suivis par Luis Campos et la direction parisienne, notamment dans la recherche d’un renfort offensif après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Reste désormais à savoir si cette réflexion débouchera sur une véritable opération dès janvier. Une chose est sûre : le mercato hivernal du PSG pourrait réserver plusieurs surprises, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.