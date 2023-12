FC Barcelone : le Barça exclu de la prochaine Ligue des Champions

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les finances vont mal au FC Barcelone. Et les dirigeants catalans n’auraient pas de bilan stable à présenter à l’UEFA. Si le président Laporta avait présenté un dossier démontrant un bénéfice net de 304 millions d’euros lors de son bilan en septembre dernier, cela comprenait les fonds perçus avec les clubs du Barça au Handball ou au Basket ainsi que les futurs droits TV et le marketing. Tout cela ne compte pas aux yeux de l’instance européenne de football, l'UEFA, selon le journal Welt Am Sonntag pour qui le Barça pourrait être sanctionné au niveau de ses participations en coupe d’Europe.

No Champions League, No money

L’absence de coupe d’Europe serait fatale pour les Catalans. Alors que leurs finances sont bien diminuées, le manque à gagner que représenterait une exclusion de la prochaine Ligue des Champions pourrait tuer le club Culé, comme le précise le journal.

